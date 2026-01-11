11 जनवरी 2026,

रविवार

कपिल के शो में भोजपुरी सुपरस्टार्स ने उड़ाया गर्दा, ‘लॉलीपॉप लागेलु’ गाने से एपिसोड में मचाई सनसनी

Bhojpuri Stars In Kapil Sharma Show: कपिल शर्मा कॉमेडी शो में भोजपुरी सुपरस्टार्स की एंट्री ने माहौल को गरमा दिया है। जब उन्होंने अपने हिट गाने 'लॉलीपॉप लागेलु' पर परफॉर्मेंस दिया, तो पूरे एपिसोड में खूब धूम मचा दी है।

मुंबई

image

Shiwani Mishra

Jan 11, 2026

कपिल के शो में भोजपुरी सुपरस्टार्स ने उड़ाया गर्दा, 'लॉलीपॉप लागेलु' गाने से एपिसोड में मचाई सनसनी

कपिल के शो में भोजपुरी स्टार्स की एंट्री (सोर्स: X)

Bhojpuri Stars In Kapil Sharma Show: कॉमेडी शो 'द ग्रेट इंडियन कपिल' का हालिया एपिसोड फैंस के लिए हंसी का धमाकेदार डोज लेकर आया है। इस बार शो की रौनक बढ़ाने पहुंचे भोजपुरी सिनेमा के 3 दिग्गज सुपरस्टार्स- मनोज तिवारी, पवन सिंह और दिनेश लाल यादव 'निरहुआ' हैं। बता दें, नवजोत सिंह सिद्धू ने अपनी खास शायरी के साथ इन स्टार्स का वेलकम किया, जिसके बाद शुरू हुआ हंसी और टांग-खिंचाई का वो दौर जिसने दर्शकों को लोटपोट कर दिया।

'लॉलीपॉप लागेलु' गाने से एपिसोड में मचाई सनसनी

इस एपिसोड का सबसे दिलचस्प हिस्सा वो था जब निरहुआ ने एक पुराना वाकया याद किया। साथ ही, उन्होंने बताया कि एक बार वो और पवन सिंह इस बात से परेशान थे कि उन्हें फिल्म में विलेन का रोल मिल सकता है। वे मदद की उम्मीद लेकर मनोज तिवारी के पास पहुंचे। साथ ही, निरहुआ ने ये बताया, "हमें लगा मनोज भैया हमें विलेन बनने से बचा लेंगे, लेकिन भैया ने शांति से डायरेक्टर को फोन लगाया और बोले- पवन बहुत अच्छा गाता है, उससे गाने गवाओ। निरहुआ को गेस्ट अपीयरेंस में रख लो। अब रही बात विलेन की, तो वो रोल रवि किशन से करवा लो!" ये सुनते ही कपिल शर्मा, अर्चना पूरन सिंह और सिद्धू अपनी हंसी नहीं रोक पाए।

इतना ही नहीं, मस्ती का सिलसिला यहीं नहीं रुका, निरहुआ ने मनोज तिवारी के प्राइवेट लाइफ से जुड़ा एक और दिलचस्प राज खोला। उन्होंने बताया कि मनोज भैया के ड्राइवरों के नाम उनके को-स्टार्स के नामों से मेल खाते हैं। निरहुआ ने कहा, "भैया के पहले ड्राइवर का नाम रवि था, फिर पवन आया और अब जो उनके ड्राइवर हैं, उनका नाम दिनेश है।" इस पर मनोज तिवारी ने हंसते हुए कहा ये केवल एक इत्तेफाक है, कोई जानबूझकर किया गया फैसला नहीं, लेकिन ये मजेदार है।

सुनील ग्रोवर 'बंतु कुमार बिजली' बनकर छा गए

बता दें, शो में कपिल शर्मा 'राजनेता' के लुक में दिखें, जबकि कृष्णा अभिषेक (डोनाल्ड ट्रंप) और कीकू शारदा (किम कोंग) ने अपनी जुगलबंदी से सबको खूब हंसाया। सुनील ग्रोवर 'बंतु कुमार बिजली' बनकर छा गए। एपिसोड के लास्ट में मनोज तिवारी, पवन सिंह और निरहुआ ने सुनील ग्रोवर के साथ फेमस गाने 'लॉलीपॉप लागेलु' पर जबरदस्त डांस किया और अपने सुरों से समां बांध दिया। इस एपिसोड की चर्चा अब हर तरफ हो रही है।

Updated on:

11 Jan 2026 02:09 pm

Published on:

11 Jan 2026 02:08 pm

Hindi News / Entertainment / Bollywood / कपिल के शो में भोजपुरी सुपरस्टार्स ने उड़ाया गर्दा, 'लॉलीपॉप लागेलु' गाने से एपिसोड में मचाई सनसनी

