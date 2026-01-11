कपिल के शो में भोजपुरी सुपरस्टार्स ने उड़ाया गर्दा, ‘लॉलीपॉप लागेलु’ गाने से एपिसोड में मचाई सनसनी

इस एपिसोड का सबसे दिलचस्प हिस्सा वो था जब निरहुआ ने एक पुराना वाकया याद किया। साथ ही, उन्होंने बताया कि एक बार वो और पवन सिंह इस बात से परेशान थे कि उन्हें फिल्म में विलेन का रोल मिल सकता है। वे मदद की उम्मीद लेकर मनोज तिवारी के पास पहुंचे। साथ ही, निरहुआ ने ये बताया, "हमें लगा मनोज भैया हमें विलेन बनने से बचा लेंगे, लेकिन भैया ने शांति से डायरेक्टर को फोन लगाया और बोले- पवन बहुत अच्छा गाता है, उससे गाने गवाओ। निरहुआ को गेस्ट अपीयरेंस में रख लो। अब रही बात विलेन की, तो वो रोल रवि किशन से करवा लो!" ये सुनते ही कपिल शर्मा, अर्चना पूरन सिंह और सिद्धू अपनी हंसी नहीं रोक पाए।