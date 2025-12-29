हूबहू आमिर खान… फेमस कॉमेडियन को देख लोग हुए कंफ्यूज्ड, सामने आया वीडियो

एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में 1997 से जुड़े सुनील ग्रोवर ने टीवी, सिनेमा और अब ओटीटी तक में काम किया है।

छोटे-छोटे किरदारों से शुरुआत कर आज उन्होंने इंडस्ट्री में अपनी एक बड़ी पहचान बना ली है। सुनील सिर्फ कॉमिक रोल्स के लिए ही नहीं, बल्कि अलग अलग जॉनर में भी अपने बेहतरीन अभिनय का लोहा मनवा चुके हैं फिल्म ‘जवान’ में नेगेटिव रोल से लेकर नेटफ्लिक्स सीरीज ‘डब्बा कार्टेल’ में एक बेरहम ड्रग लॉर्ड के किरदार तक। इन दिनों वह द ग्रेट इंडियन कपिल शो के नए सीजन में नजर आ रहे हैं।