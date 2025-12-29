हूबहू आमिर खान… फेमस कॉमेडियन को देख लोग हुए कंफ्यूज्ड, सामने आया वीडियो

हूबहू आमिर खान तरह सही में दिखे सुनील ग्रोवर (इमेज सोर्स: प्रियांश डॉट इंस्टाग्राम स्क्रीनशॉट)
The Great Indian Kapil Show Video: एक्टर सुनील ग्रोवर, अपने कॉमिक अवतारों और शानदार इमिटेशन के लिए बेहद पॉपुलर हैं, वो हर बार कुछ ऐसा कर जाते हैं कि लोग दांतों तले उंगलियां दबाने पर मजबूर हो जाते हैं और उनके टैलेंट को देखकर हैरान रह जाते हैं।
सुनील ने अपनी क्राफ्ट के प्रति डेडिकेशन के दम पर कॉमेडी को एक अलग ही स्तर पर पहुंचा दिया है। अमिताभ बच्चन से लेकर सलमान खान, गुलजार और एस.एस. राजामौली तक उन्होंने सभी की ऐसी बेहतरीन मिमिक्री की है कि लोग न सिर्फ हंस-हंसकर लोटपोट हो जाते हैं, बल्कि उनकी कला को देख भौचक्के भी हो जाते हैं। यहीं कारण है कि दर्शक हर बार उनसे कुछ नया और पहले से भी बेहतर की उम्मीद करते हैं। इस बार भी शो में उन्होंने ऐसा ही कुछ कर दिखाया है।
दरअसल, ‘द ग्रेट इंडियन कपिल’ शो की एक वीडियो क्लिप वायरल हो रही है, जिसमें सुनील ग्रोवर आमिर खान का रूप में नजर आने वाले हैं। उनके अलावा क्लिप में कार्तिक आर्यन और अनन्या पांडे भी दिखाई दे रहे जिससे लग रहा है कि यह दोनों अपनी फिल्म ‘तू मेरी मैं तेरा, मैं तेरा तू मेरी’ के प्रमोशन के लिए पहुंचे हैं।
दिलचस्प बात है कि सुनील ग्रोवर हूबहू आमिर खान जैसे दिखाई दे रहे हैं। आमिर का कुर्ता-धोती स्टाइल पहनावा, दाढ़ी, चश्मा, हेयर बैंड, साथ ही उनके हाव-भाव और बोलने का अंदाज तक पूरी तरह मैच करता नजर आता है।
आमिर के अवतार में सुनील, शो में आए मेहमान कार्तिक और अनन्या से बातचीत करते हैं और आमिर की कई शादियों पर चुटकी लेते हुए रिश्तों को लेकर मजेदार सलाह देते हैं। इसके साथ ही वह कार्तिक और अनन्या की फिल्म के टाइटल को लेकर भी हल्का-फुल्का मजाक करते दिखाई देते हैं।
कपिल शर्मा से मनमुटाव के बाद सुनील ग्रोवर काफी समय बाद कपिल के शो में लौटे हैं। दरअसल, ऑस्ट्रेलिया टूर के दौरान कपिल शर्मा के साथ अनबन हो गई थी, जिसके चलते सुनील ने कपिल के शो से दूरी बना ली थी और अपना खुद का शो भी शुरू किया था। लेकिन जब कपिल का शो नेटफ्लिक्स पर आया तब कपिल और सुनील ने अपने गिले-शिकवे भुलाकर फिर साथ काम करना शुरू किया। यह शो अब हिट साबित हो रहा है और दर्शकों का भरपूर मनोरंजन कर रहा है।
एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में 1997 से जुड़े सुनील ग्रोवर ने टीवी, सिनेमा और अब ओटीटी तक में काम किया है।
छोटे-छोटे किरदारों से शुरुआत कर आज उन्होंने इंडस्ट्री में अपनी एक बड़ी पहचान बना ली है। सुनील सिर्फ कॉमिक रोल्स के लिए ही नहीं, बल्कि अलग अलग जॉनर में भी अपने बेहतरीन अभिनय का लोहा मनवा चुके हैं फिल्म ‘जवान’ में नेगेटिव रोल से लेकर नेटफ्लिक्स सीरीज ‘डब्बा कार्टेल’ में एक बेरहम ड्रग लॉर्ड के किरदार तक। इन दिनों वह द ग्रेट इंडियन कपिल शो के नए सीजन में नजर आ रहे हैं।
