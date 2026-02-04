Netflix की इस फिल्म के टाइटल पर मचा बवाल, लोगों का फूटा गुस्सा, बोले- बैन करो या कोर्ट में मिलो…

Manoj Bajpayee Movie: अपनी दमदार एक्टिंग के लिए मशहूर एक्टर मनोज बाजपेयी एक बार फिर चर्चा में हैं, लेकिन इस बार वजह उनकी एक्टिंग नहीं बल्कि उनकी आने वाली फिल्म का 'टाइटल' है। हाल ही में नेटफ्लिक्स ने अपनी नई फिल्म 'घूसखोर पंडित' का फर्स्ट लुक जारी किया, जिसमें मनोज बाजपेयी एक भ्रष्ट पुलिस वाले के किरदार में नजर आ रहे हैं। फिल्म की पहली झलक सामने आते ही सोशल मीडिया पर विरोध का बवंडर खड़ा हो गया है और लोग इस नाम को समाज के एक वर्ग के प्रति नफरत फैलाने वाला बता रहे हैं।