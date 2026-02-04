4 फ़रवरी 2026,

बुधवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

T-20 World Cup

Budget 2026

Rashifal

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

OTT

Netflix की इस फिल्म के टाइटल पर मचा बवाल, लोगों का फूटा गुस्सा, बोले- बैन करो या कोर्ट में मिलो…

Manoj Bajpayee Movie: मनोज बाजपेयी की फिल्म एक बड़े विवाद में फंस गई है। यह जल्द नेटफ्लिक्स पर आने वाली है, लेकिन लोग चाहते हैं कि इसका टाइटल बदला जाए। उन्होंने धमकी दी है कि वरना वह कोर्ट जाएंगे और फिल्म को बैन कराने के लिए अपील करेंगे।

3 min read
Google source verification

मुंबई

image

Priyanka Dagar

Feb 04, 2026

मनोज बाजपेयी की फिल्म एक बड़े विवाद में फंस गई है। यह जल्द नेटफ्लिक्स पर आने वाली है, लेकिन लोग चाहते हैं कि इसका टाइटल बदला जाए। वरना उन्होंने धमकी दी है कि वह कोर्ट जाएंगे और फिल्म को बैन कराने के लिए अपील करेंगे।

मनोज बाजपेयी की फिल्म के टाइटल पर विवाद

Manoj Bajpayee Movie: अपनी दमदार एक्टिंग के लिए मशहूर एक्टर मनोज बाजपेयी एक बार फिर चर्चा में हैं, लेकिन इस बार वजह उनकी एक्टिंग नहीं बल्कि उनकी आने वाली फिल्म का 'टाइटल' है। हाल ही में नेटफ्लिक्स ने अपनी नई फिल्म 'घूसखोर पंडित' का फर्स्ट लुक जारी किया, जिसमें मनोज बाजपेयी एक भ्रष्ट पुलिस वाले के किरदार में नजर आ रहे हैं। फिल्म की पहली झलक सामने आते ही सोशल मीडिया पर विरोध का बवंडर खड़ा हो गया है और लोग इस नाम को समाज के एक वर्ग के प्रति नफरत फैलाने वाला बता रहे हैं।

मनोज बाजपेयी की फिल्म 'घूसखोर पंडित' पर मचा बवाल (Manoj Bajpayee Movie Ghooskhor Pandat)

विवाद की मुख्य जड़ फिल्म का टाइटल- 'घूसखोर पंडित' है। जैसे ही फिल्म का पोस्टर और नाम वायरल हुआ, एक्स (पूर्व में ट्विटर) पर #BoycottNetflix ट्रेंड करने लगा। लोगों का आरोप है कि फिल्म निर्माता जानबूझकर एक खास समुदाय यानी ब्राह्मणों को निशाना बना रहे हैं और उनके खिलाफ एक गलत नैरेटिव सेट करने की कोशिश की जा रही है।

सोशल मीडिया पर लोगों का फूटा गुस्सा (Social Media User Angry On Ghooskhor Pandat Title)

सोशल मीडिया पर एक यूजर ने कड़ी नाराजगी जताते हुए लिखा, "हेलो नेटफ्लिक्स इंडिया, पंडितों और ब्राह्मणों के खिलाफ नफरत को सामान्य बनाना अब बर्दाश्त नहीं होगा। मैं इस मामले को कोर्ट तक ले जाऊंगा।" वहीं दूसरे ने सवाल उठाया, "क्या आप 'घूसखोर दलित' या 'घूसखोर मुस्लिम' जैसा नाम रखने की हिम्मत जुटा पाते? अगर नहीं, तो ब्राह्मणों को सॉफ्ट टारगेट क्यों बनाया जा रहा है? इसे तुरंत बदलिए या फिर बड़े स्तर पर बहिष्कार के लिए तैयार रहिए।"

नेटफ्लिक्स और निर्माताओं को दी चेतावनी (Ghooskhor Pandat Release On Netflix)

सोशल मीडिया पर यूजर्स का गुस्सा थमता नहीं दिख रहा है। कई लोगों का कहना है कि अभिव्यक्ति की आजादी के नाम पर किसी एक समुदाय की छवि बिगाड़ना गलत है। विरोध कर रहे लोगों ने नेटफ्लिक्स से मांग की है कि फिल्म का नाम बदला जाए, वरना वह इसे भारत में बैन कराने और प्लेटफॉर्म का सब्सक्रिप्शन रद्द करने की मुहिम चलाएंगे।

घूंसखोर पंडित के कौन है डायरेक्टर? (Internet fumes over title of Manoj Bajpayee movie Ghooskhor Pandat)

फिल्म की बात करें तो मनोज बाजपेयी इसमें 'अजय दीक्षित' नाम के एक पुलिस अधिकारी की भूमिका निभा रहे हैं। इस फिल्म का निर्देशन रितेश शाह ने किया है और इसकी कहानी फेमस फिल्ममेकर नीरज पांडे ने लिखी है, जो 'स्पेशल 26' और 'ए वेडनेसडे' जैसी शानदार फिल्मों के लिए जाने जाते हैं।

'घूसखोर पंडित' में है तगड़ी स्टारकास्ट (Ghooskhor Pandat Starcast)

फिल्म में स्टार कास्ट भी काफी तगड़ी है। मनोज बाजपेयी के साथ नुसरत भरूचा, दिव्या दत्ता, साकिब सलीम, अक्षय ओबेरॉय और किकू शारदा जैसे कलाकार नजर आएंगे। लेकिन कलाकारों की लिस्ट कितनी भी लंबी क्यों न हो, फिलहाल सारा ध्यान फिल्म के विवादित नाम पर ही टिका है। अब देखना यह है कि नेटफ्लिक्स और मेकर्स जनता के भारी विरोध के बाद इस नाम को बदलते हैं या विवादों के बीच ही फिल्म रिलीज की जाएगी।

ये भी पढ़ें

लॉरेंस बिश्नोई पर तंज कसते हुए कपिल शर्मा ने दिया बेबाक बयान, LIVE इवेंट में बोले- एक-दो मुल्कों के गैंगस्टर…
TV न्यूज
लॉरेंस बिश्नोई एक ऐसा नाम है जो सुनते हैं बड़े-बड़े लोगों की बोलती बंद हो जाती है, लेकिन कपिल शर्मा कहा किसी से डरने वाले हैं। एक लाइव इवेंट के जरिए उन्होंने लॉरेंस गैंग पर तंज कस दिया। जिसे सुनकर वहां मौजूद लोग सन्न रह गए।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

bollywod news

Bollywood

Bollywood News

Published on:

04 Feb 2026 02:33 pm

Hindi News / Entertainment / OTT News / Netflix की इस फिल्म के टाइटल पर मचा बवाल, लोगों का फूटा गुस्सा, बोले- बैन करो या कोर्ट में मिलो…

बड़ी खबरें

View All

OTT

मनोरंजन

ट्रेंडिंग

OTT पर ‘धुरंधर’ ने 24 घंटे में मारी बाजी, Netflix पर हर शो और फिल्म को छोड़ा पीछे, किया सारे रिकॉर्ड ब्रेक

Dhurandhar on Netflix
OTT

OTT पर फरवरी में मचेगा कोहराम, बस एक क्लिक पर मिलेगी पूरी एंटरटेनमेंट की डोज, हो जाइए तैयार

अब OTT पर फरवरी में मचेगा कोहराम, बस एक क्लिक पर मिलेगी पूरी एंटरटेनमेंट की डोज, हो जाइए तैयार
OTT

Dhurandhar OTT: जैसे ही OTT पर ‘धुरंधर’ हुई रिलीज, फैंस का फूटा गुस्सा, काटे 10 मिनट के सीन्स और गालियां

Dhurandhar OTT release controversy fans angry on makers said why muted dialogues 10 min cuts
OTT

अवैध संबंधो पर बनी 14 मिनट की ये शॉर्ट फिल्म, Youtube पर 10 साल बाद भी काट रही है बवाल

Manoj Bajpayee Ouch short movie
OTT

‘कच्चा बादाम’ फेम अंजलि अरोड़ा का बॉयफ्रेंड पुलिस को देख भागा, फिर ऐसे हुआ गिरफ्तार, बड़ा कारण आया सामने

Kacha Badam Fame Anjali Arora Boyfriend Arrested by Meerut Police for fake mp sticker on car
OTT
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Budget 2026

T20 World Cup 2026

UGC विवाद

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.