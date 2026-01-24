24 जनवरी 2026,

OTT

OTT Releases: सस्पेंस-थ्रिलर से लेकर एक्शन-रोमांस तक, ओटीटी पर मिला एंटरटेनमेंट का फुल डोज

OTT Releases This Week: ओटीटी प्लेटफॉर्म पर इस हफ्ते ऑडियंस के लिए अलग-अलग जॉनर का कंटेंट रिलीज किया गया है। चाहे आप सस्पेंस-थ्रिलर पसंद करते हों या फिर रोमांटिक कॉमेडी, आपको अलग-अलग प्लेटफॉर्म्स पर हर तरह की फिल्में और सीरीज मिल जाएगी। चलिए जानते हैं इस हफ्ते कौन-कौन सी फिल्में और सीरीज ने दस्तक दी है।

मुंबई

image

Himanshu Soni

Jan 24, 2026

OTT Releases This Week

OTT Releases This Week (सोर्स- एक्स)

OTT Releases This Week: लंबे वीकेंड को खास बनाने के लिए ओटीटी प्लेटफॉर्म्स इस हफ्ते दर्शकों के लिए जबरदस्त कंटेंट लेकर आए हैं। सस्पेंस, रोमांस, एक्शन, कॉमेडी और देशभक्ति से भरी ये नई फिल्में और वेब सीरीज घर बैठे भरपूर मनोरंजन का वादा करती हैं। आइए जानते हैं इस हफ्ते कौन-कौन सी नई फिल्में और सीरीज दर्शकों के लिए उपलब्ध हैं।

'चीकटिलो' ने ओटीटी पर दी दस्तक (OTT Releases This Week)

ये तेलुगु भाषा की क्राइम थ्रिलर सीरीज अमेजन प्राइम वीडियो पर इस सप्ताह रिलीज हुई है। कहानी संध्या नाम की एक ट्रू-क्राइम पॉडकास्टर के इर्द-गिर्द घूमती है, जो अपनी सबसे करीबी दोस्त की रहस्यमयी मौत की जांच में अपराध की अंधेरी दुनिया में उतर जाती है। सच तक पहुंचने की इस यात्रा में उसे अपने निजी डर और टूटे हुए अतीत का भी सामना करना पड़ता है। दमदार अभिनय और गहरी कहानी इसे खास बनाती है। इस सीरीज में शोभिता धुलिपाला मुख्य भूमिका में नजर आ रही हैं।

'गुस्ताख इश्क' भी ओटीटी पर हुई रिलीज

विजय वर्मा और फातिमा सना शेख की पीरियड रोमांटिक फिल्म 'गुस्ताख इश्क' इस हफ्ते ओटीटी प्लेटफॉर्म पर रिलीज की गई है। फिल्म एक नवाब के बेटे की कहानी कहती है, जो अपने पिता की छापाखाना विरासत को दोबारा खड़ा करने के लिए पंजाब जाता है। वहां उसकी मुलाकात एक मशहूर लेकिन गुमनाम शायर की बेटी से होती है और यही मुलाकात उसकी जिंदगी की दिशा बदल देती है। यह फिल्म मोहब्बत और जिम्मेदारी के बीच के संघर्ष को खूबसूरती से दिखाती है।

'फाइंडिंग हर एज' का ओटीटी पर दिखेगा जलवा

ये युवा आधारित ड्रामा सीरीज इस सप्ताह डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आई है। कहानी एक 17 साल की आइस डांसर की है, जो अपने परिवार की बर्फीली रिंक को बचाने के लिए एक नकली रिश्ते का सहारा लेती है। प्रतियोगिता के दौरान उसका सामना अपने पहले प्यार से होता है, जिससे भावनाएं और चुनौतियां और गहरी हो जाती हैं। यह सीरीज खेल, रिश्तों और आत्मविश्वास की कहानी है।

'स्टील' ने भी ओटीटी पर दी दस्तक

अमेजन प्राइम वीडियो पर रिलीज हुई यह क्राइम ड्रामा फिल्म दो कर्मचारियों की कहानी है, जिनकी जिंदगी तब पलट जाती है जब एक खतरनाक गिरोह उन्हें अरबों की चोरी में शामिल होने पर मजबूर करता है। जैसे-जैसे कहानी आगे बढ़ती है, एक ईमानदार जांच अधिकारी इस साजिश की परतें खोलता है। फिल्म रोमांच और तनाव से भरपूर है।

'ड्रॉप्स ऑफ गॉड' का नया सीजन रिलीज

ये चर्चित ड्रामा सीरीज का नया सीजन एप्पल टीवी मंच पर इस सप्ताह रिलीज़ हुआ है। कहानी दो सौतेले भाई-बहन की है, जो अपने पिता की आखिरी चुनौती को पूरा करने के लिए दुनिया की सबसे बेहतरीन शराब की असली पहचान खोजने निकलते हैं। ये सफर उन्हें देशों और रिश्तों दोनों की सच्चाई से रूबरू कराता है।

जी 5 पर रिलीज हुई 'मस्ती 4'

ये वयस्क कॉमेडी फ्रेंचाइजी का चौथा पार्ट ओटीटी पर इस हफ्ते आया है। फिल्म में तीन दोस्त अपनी पत्नियों से एक हफ्ते की आजादी हासिल करते हैं, लेकिन उनकी मस्ती जल्द ही कॉमेडी और उलझी हुई परिस्थितियों में बदल जाती है। हल्की-फुल्की कॉमेडी पसंद करने वालों के लिए ये फिल्म मनोरंजक है।

'अ नाइट ऑफ द सेवन किंगडम्स' भी हुई रिलीज

ये फैंटेसी ड्रामा सीरीज़ इस हफ्ते डिजिटल मंच पर रिलीज हुई है। कहानी एक युवा योद्धा और उसके छोटे कद के शागिर्द की है, जो वेस्ट्रोस की धरती पर एक बड़े टूर्नामेंट में हिस्सा लेने निकलते हैं। रास्ते में उन्हें राजनीति, साजिश और साहस की कई इम्तिहानों से गुजरना पड़ता है।

'तेरे इश्क में' ने भी दी दस्तक

धनुष और कृति सेनन की ये रोमांटिक ड्रामा फिल्म नेटफ्लिक्स पर इस सप्ताह रिलीज हुई है। कहानी एक गुस्सैल फाइटर पायलट और एक मनोवैज्ञानिक की है, जिनका सामना अचानक उनके बीते हुए प्रेम से हो जाता है। हालात उन्हें पुराने ज़ख्मों और अधूरी मोहब्बत से फिर रूबरू करा देते हैं।

प्रियंका चोपड़ा की 'द ब्लफ' भी रिलीज

अमेजन प्राइम वीडियो पर रिलीज़ हुई यह एडवेंचर ड्रामा फिल्म एक पूर्व समुद्री लुटेरी की कहानी है, जिसे अपने परिवार को बचाने के लिए फिर से हथियार उठाने पड़ते हैं। पुराने दुश्मन और खतरनाक मिशन इस कहानी को रोमांचक बनाते हैं।

