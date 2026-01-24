OTT Releases: सस्पेंस-थ्रिलर से लेकर एक्शन-रोमांस तक, ओटीटी पर मिला एंटरटेनमेंट का फुल डोज

ये तेलुगु भाषा की क्राइम थ्रिलर सीरीज अमेजन प्राइम वीडियो पर इस सप्ताह रिलीज हुई है। कहानी संध्या नाम की एक ट्रू-क्राइम पॉडकास्टर के इर्द-गिर्द घूमती है, जो अपनी सबसे करीबी दोस्त की रहस्यमयी मौत की जांच में अपराध की अंधेरी दुनिया में उतर जाती है। सच तक पहुंचने की इस यात्रा में उसे अपने निजी डर और टूटे हुए अतीत का भी सामना करना पड़ता है। दमदार अभिनय और गहरी कहानी इसे खास बनाती है। इस सीरीज में शोभिता धुलिपाला मुख्य भूमिका में नजर आ रही हैं।