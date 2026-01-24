Fact Check: धनुष ने रचाई दूसरी शादी, मृणाल ठाकुर संग लिए सात फेरे? सामने आया वायरल तस्वीर का सच

Mrunal Thakur Dhanush Wedding Viral Picture (सोर्स- एक्स)
Mrunal Thakur Dhanush Wedding Viral Picture: पिछले कुछ दिनों से सोशल मीडिया पर अभिनेत्री मृणाल ठाकुर और साउथ सुपरस्टार धनुष को लेकर शादी की खबरें तेजी से वायरल हो रही थीं। अब हाल ही में दोनों की एक तस्वीर ने इन अफवाहों को और हवा दे दी है। इस तस्वीर में दोनों शादी के मंडप में बैठे नजर आ रहे हैं। दावा किया जा रहा है कि दोनों ने चेन्नई में बेहद निजी समारोह में शादी कर ली है। क्या सच में मृणाल और धनुष ने शादी कर ली है? चलिए जानते हैं इस मामले की सच्चाई आखिर है क्या।
दरअसल, कुछ समय पहले ये चर्चा शुरू हुई थी कि मृणाल ठाकुर और धनुष 14 फरवरी को विवाह बंधन में बंध सकते हैं। इस खबर ने देखते ही देखते सोशल मीडिया पर जगह बना ली। लेकिन धनुष के करीबी सूत्रों ने तभी इन दावों को सिरे से खारिज कर दिया था और कहा था कि दोनों कलाकार अपने-अपने काम में व्यस्त हैं और शादी जैसी कोई बात नहीं है।
इन अफवाहों के बीच अचानक एक तस्वीर सामने आई, जिसमें मृणाल मरून रंग की कांजीवरम साड़ी में और धनुष पारंपरिक दक्षिण भारतीय परिधान में नजर आ रहे थे। तस्वीर के साथ ये भी दावा किया गया कि इस शादी में फिल्म जगत के कई बड़े सितारे शामिल हुए। तस्वीर में धनुष और मृणाल के अलावा साउथ के तमाम एक्टर्स नजर आ रहे हैं जिनमें दुलकर सलमान, श्रुति हासन और थलापति विजय नजर आ रहे हैं। देखते ही देखते यह तस्वीर इंटरनेट पर फैल गई और फैंस इसे सच मानने लगे। हालांकि अब इस पूरे मामले की सच्चाई सामने आ चुकी है और ये तस्वीर पूरी तरह फर्जी साबित हुई है।
जब इस वायरल तस्वीर की पड़ताल की गई, तो सामने आया कि यह असली नहीं बल्कि तकनीक की मदद से बनाई गई फर्जी तस्वीर है। इस तरह की तस्वीरें पहले भी कई कलाकारों के नाम पर फैल चुकी हैं। ये तस्वीर एआई की मदद से तैयार की गई है और इसका हकीकत से कोई लेना-देना नहीं है।
शादी की अफवाहों पर मृणाल ठाकुर ने सीधे तौर पर कुछ नहीं कहा, लेकिन उन्होंने सोशल मीडिया पर कुछ दिन पहले एक पोस्ट साझा किया, जिसे कई लोगों ने इन खबरों से जोड़कर देखा। वहीं 'डेकन हेराल्ड' के मुताबिक धनुष के नजदीकी सूत्रों ने साफ शब्दों में कहा कि ये खबर पूरी तरह बेबुनियाद है और लोगों को ऐसी अफवाहों पर भरोसा नहीं करना चाहिए।
इससे पहले भी मृणाल ठाकुर और धनुष के बीच रिश्ते की खबरें सामने आई थीं। उस समय मृणाल ने खुद बयान देकर कहा था कि वह इन खबरों को गंभीरता से नहीं लेतीं और धनुष उनके अच्छे दोस्त हैं। उन्होंने साफ किया था कि दोनों के बीच दोस्ती के अलावा कुछ भी नहीं है।
गौरतलब है कि मृणाल ठाकुर का नाम पहले अपने एक को-स्टार के साथ जोड़ा गया था, हालांकि उस पर भी कभी ऑफिशियल पुष्टि नहीं हुई। वहीं धनुष अपनी निजी जिंदगी को लेकर पहले भी सुर्खियों में रह चुके हैं। उन्होंने लंबे समय बाद अपनी शादी खत्म होने की जानकारी सार्वजनिक की थी और बाद में दोनों ने आपसी सहमति से अलग होने का फैसला किया।
बड़ी खबरेंView All
बॉलीवुड
मनोरंजन
ट्रेंडिंग