Fact Check: धनुष ने रचाई दूसरी शादी, मृणाल ठाकुर संग लिए सात फेरे? सामने आया वायरल तस्वीर का सच

इन अफवाहों के बीच अचानक एक तस्वीर सामने आई, जिसमें मृणाल मरून रंग की कांजीवरम साड़ी में और धनुष पारंपरिक दक्षिण भारतीय परिधान में नजर आ रहे थे। तस्वीर के साथ ये भी दावा किया गया कि इस शादी में फिल्म जगत के कई बड़े सितारे शामिल हुए। तस्वीर में धनुष और मृणाल के अलावा साउथ के तमाम एक्टर्स नजर आ रहे हैं जिनमें दुलकर सलमान, श्रुति हासन और थलापति विजय नजर आ रहे हैं। देखते ही देखते यह तस्वीर इंटरनेट पर फैल गई और फैंस इसे सच मानने लगे। हालांकि अब इस पूरे मामले की सच्चाई सामने आ चुकी है और ये तस्वीर पूरी तरह फर्जी साबित हुई है।