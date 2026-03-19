‘बड़े साहब’ को देख दंग रह गए लोग, ना सलमान ना इमरान, NSD का ये एक्टर बना दाऊद इब्राहिम

Dhurandhar 2: सोशल मीडिया पर इस समय बवाल मचा हुआ है। साल 2026 की सबसे बड़ी फिल्म कही जा रही 'धुरंधर: द रिवेंज' (धुरंधर 2) आज सिनेमाघरों में रिलीज हो गई है। इस फिल्म का पहला पार्ट धुरंधर भी ब्लॉकबस्टर साबित हुआ था और उसी पल से लोगों को इसके दूसरे पार्ट का इंतजार था। लेकिन जैसे ही फिल्म रिलीज हुई और लोगों ने देखी तो सबसे बड़ा सस्पेंस खुल गया है। पिछले कई महीनों से सोशल मीडिया पर एक ही सवाल गूंज रहा था- "आखिर 'बड़े साहब' कौन हैं?" अब खबर पक्की हो गई है कि इस मास्टरमाइंड विलेन के किरदार में कोई सुपरस्टार नहीं। बल्कि एक मंझे हुए अभिनेता हैं।