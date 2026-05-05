ममता दीदी की हार पर विवेक अग्निहोत्री ने किया तीखा प्रहार, बंगाल में हुए व्यवहार पर किया बड़ा खुलासा

उन्होंने अपने लंबे नोट में लिखा, "जो लोग नहीं जानते, उन्हें बता दूँ कि 'द कश्मीर फाइल्स' के समय ममता बनर्जी ने मुझे बंगाल में पूरी तरह बैन कर दिया था। फिल्मों को सिनेमाघरों से जबरन हटा दिया गया और मुझे राज्य में घुसने तक की इजाजत नहीं दी गई। पिछले साल जब हमने 'द बंगाल फाइल्स' बनाई, तो उस पर भी पूरी तरह पाबंदी लगा दी गई। हमारे ट्रेलर लॉन्च को रोका गया, हम पर हमले हुए और मेरे खिलाफ दर्जनों एफआईआर (FIR) दर्ज की गईं।" विवेक ने यहां तक कहा कि वह डर और दबाव के कारण राज्यपाल से अपना अवॉर्ड लेने तक नहीं जा सके थे।