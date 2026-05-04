अमिताभ बच्चन की तस्वीर देखते ही पूनम ढिल्लों ने किया नजरअंदाज? वीडियो वायरल होते ही लगीं अटकलें

कई दिग्गज अभिनेत्रियां भी अमिताभ की फैन हैं। बिग बी के लिए रेखा का प्यार तो जगजाहिर है। कैसे रेखा अमिताभ के एक दीदार पाकर ही खुश हो जाती हैं, ये बात भी हर कोई जानता है लेकिन अगर हम ये कहे कि एक ऐसी अभिनेत्री भी हैं जिन्होंने बिग बी की तस्वीर देखते ही सरेआम इग्नोर कर दिया, तो क्या यकीन कर पाएंगे। हालांकि ये बिल्कुल सच नहीं है और ऐसा एक्ट्रेस के ऐसा करने के पीछे एक वजह भी रही। आखिर क्या है पूरा मामला और किस अभिनेत्री ने ऐसा किया है, चलिए जानते हैं।