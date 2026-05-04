Pune Rape Case: 4 साल की मासूम के साथ दरिंदगी पर फूटा रितेश देशमुख का गुस्सा, ‘राजा शिवाजी’ एक्टर हुए स्तब्ध

Riteish Deshmukh On Pune Rape Case: बॉलीवुड अभिनेता रितेश देशमुख इन दिनों अपनी फिल्म 'राजा शिवाजी' की सफलता को लेकर चर्चा में हैं, लेकिन इसी बीच उन्होंने एक बेहद दर्दनाक घटना पर अपनी चुप्पी तोड़ी है। पुणे में चार साल की मासूम बच्ची के साथ हुई रेप और हत्या की वारदात ने पूरे देश को झकझोर दिया है। इस घटना पर रितेश देशमुख ने गहरी नाराजगी जताते हुए कहा कि लोगों का गुस्सा पूरी तरह जायज है और दोषी को जल्द से जल्द कड़ी सजा मिलनी चाहिए।