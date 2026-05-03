‘मैं बस नशे में धुत होना चाहती थी’, जाह्नवी कपूर का छलका दर्द, बयां किया बुरे समय का कड़वा सच

Janhvi Kapoor Emotional Breakdown: बॉलीवुड एक्ट्रेस जाह्ववी कपूर अपनी लग्जरी लाइफस्टाइल, फिल्मों और अपनी निजी जिंदगी को लेकर चर्चा में रहती हैं, मगर हाल ही में उन्होंने अपनी जिंदगी के एक ऐसे बुरे दौर के बारे में खुलकर बात की जिसने उनको हिला कर रख दिया था। इस बारे में बात कर उन्होंने अपने फैंस को चौंका दिया था। कुछ समय पहले राज शमानी के पॉडकास्ट 'फिगरिंग आउट' में बातचीत के दौरान जाह्नवी कपूर ने खुद बताया कि एक समय में वो इमोशनली इतनी टूट गई थीं कि उन्होंने शान्ति और सुकून के लिए शराब पीना शुरू कर दिया था।