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‘मैं बस नशे में धुत होना चाहती थी’, जाह्नवी कपूर का छलका दर्द, बयां किया बुरे समय का कड़वा सच

Janhvi Kapoor Emotional Breakdown: बॉलीवुड एक्ट्रेस जाह्नवी कपूर ने हाल ही में एक पॉडकास्ट में खुलासा किया है कि एक बुरे वक्त से गुजरते हुए सुकून पाने के लिए वो बहुत शराब पीने लगी थीं।

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मुंबई

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Rashi Sharma

May 03, 2026

Janhvi Kapoor Emotional Breakdown

जाह्नवी कपूर ने सुनाई अपनी जिंदगी की सबसे मुश्किल कहानी।

Janhvi Kapoor Emotional Breakdown: बॉलीवुड एक्ट्रेस जाह्ववी कपूर अपनी लग्जरी लाइफस्टाइल, फिल्मों और अपनी निजी जिंदगी को लेकर चर्चा में रहती हैं, मगर हाल ही में उन्होंने अपनी जिंदगी के एक ऐसे बुरे दौर के बारे में खुलकर बात की जिसने उनको हिला कर रख दिया था। इस बारे में बात कर उन्होंने अपने फैंस को चौंका दिया था। कुछ समय पहले राज शमानी के पॉडकास्ट 'फिगरिंग आउट' में बातचीत के दौरान जाह्नवी कपूर ने खुद बताया कि एक समय में वो इमोशनली इतनी टूट गई थीं कि उन्होंने शान्ति और सुकून के लिए शराब पीना शुरू कर दिया था।

गम से बाहर आने की कोशिश (Janhvi Kapoor Emotional Breakdown)

इस बायतचीत के दौरान, जाह्ववी कपूर ने शेयर किया कि ये सब एक दर्दनाक और दुखद एक्सपीरियंस के बाद शुरू हुआ। उन्होंने बताया कि उस दौरान वो अक्सर खुद से कहती थीं, "मुझे बस नशें में धुत्त होना है।" इसके साथ ही उन्होंने कहा, 'ये किसी शौक या पार्टी के लिए नहीं, बल्कि खुद के अंदर चल रहे मेन्टल स्ट्रेस को कम करने की एक कोशिश थी।

इसके साथ ही जाह्नवी ने अपनी बात पर सफाई देते हुए कहा, 'वो शराब की एडिक्टेड नहीं थीं और न ही मैं इसे 'एब्यूज' की केटेगरी में रखती हूं, लेकिन उस समय मैं बहुत ज्यादा और लगातार शराब पीने लगी थीं। मैं उस मुश्किल दौर से भागने का रास्ता खोज रही थी और शराब मुझे थोड़ी देर के लिए शान्ति देती थी।

शरीर से आने लगी थी गंदी बदबू

अचानक शराब छोड़ने के बारे में बताते हुए जाह्ववी ने कहा कि ये बदलाव किसी ड्रैमेटिक तरीके से नहीं, बल्कि सेल्फ रियलाइजेशन से हुआ। उन्होंने बताया 'मुझे ऐसा फील होने लगा था कि शराब मेरे बॉडी और मेन्टल हेल्थ को नुकसान पहुंचा रही है और मुझे वो एहसास बिल्कुल पसंद नहीं आ रहा था जो सुबह उठने के बाद होता था। वो हैंगओवर मुझे चिड़चिड़ा बना रहा था।"

इसके आगे उन्होंने बताया, 'मेरे लिए सबसे चौंकाने वाली बात ये थी कि मुझको अपनी बॉडी से एक अजीब सी बदबू आने लगी थी।' ये गंध मेरे परिवार के एक ऐसे व्यक्ति के पास से आती थी जो कभी नशे की बुरी लत से जूझ चुका था।' फिर उन्होंने बताया कि जैसे ही उन्होंने उस गंध को खुद पर महसूस किया, उन्हें समझ आ गया कि यह रास्ता उनके लिए सही नहीं है। इसी 'वेक-अप कॉल' ने उन्हें अपनी आदतों पर काम करने और खुद को संभालने की हिम्मत दी।

जाह्नवी कपूर का फिल्मी करियर (Janhvi Kapoor Upcoming Movies)

बॉलीवुड एक्ट्रेस श्रीदेवी की बेटी जाह्नवी कपूर उस मुश्किल दौर से अब बाहर आ चुकी हैं और अपने काम पर पूरा ध्यान दे रही हैं। उनके करियर की बात करें तो वो जल्द ही साउथ इ सुपरस्टार राम चरण के साथ फिल्म Peddi में नजर आएंगी, जो 6 जून 2026 को सिनेमाघरों में रिलीज होने वाली है। इससे पहले वो वरुण धवन के साथ सनी संस्कारी की तुलसी कुमारी में दिखाई दी थीं।

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Published on:

03 May 2026 07:38 pm

Hindi News / Entertainment / Bollywood / ‘मैं बस नशे में धुत होना चाहती थी’, जाह्नवी कपूर का छलका दर्द, बयां किया बुरे समय का कड़वा सच

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