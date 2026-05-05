मंदिर से निकलते ही गोलियों से भून दिए गए ‘भजन सम्राट’, जानें कैसे जूस की दुकान से टी-सीरीज के मालिक बने गुलशन कुमार

Gulshan Kumar Birth Anniversary: संगीत की दुनिया में अगर किसी नाम ने क्रांति लाई, तो वो थे गुलशन कुमार। एक साधारण परिवार से निकलकर देश की सबसे बड़ी म्यूजिक कंपनी टी-सीरीज खड़ी करने वाले गुलशन कुमार की कहानी किसी फिल्मी स्क्रिप्ट से कम नहीं है। उनकी मेहनत, लगन और भक्ति ने उन्हें शिखर तक पहुंचाया, लेकिन उनका अंत बेहद दर्दनाक रहा।