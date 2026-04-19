T-Series संस्थापक गुलशन कुमार के घर पसरा मातम, दर्शन कुमार का हुआ निधन

Darshan Kumar Passed Away: संगीत की दुनिया के सबसे बड़े साम्राज्य 'टी-सीरीज' (T-Series) के परिवार में शोक की लहर दौड़ गई है। कंपनी के संस्थापक स्वर्गीय गुलशन कुमार के छोटे भाई दर्शन कुमार का निधन हो गया है। उन्होंने 18 अप्रैल 2026 को दिल्ली में आखिरी सांस ली है। दर्शन कुमार संगीत जगत के एक ऐसे गुमनाम नायक थे, जिन्होंने चकाचौंध से दूर रहकर कई उभरते हुए कलाकारों के करियर को बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। जैसे ही ये खबर सामने आई हर कोई हैरान रह गया। लोग उन्हें श्रद्धांजलि दे रहे हैं और परिवार का सांत्वना दे रहे हैं।