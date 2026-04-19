50 की उम्र में भी ‘धुरंधर’ का ये एक्टर है कुंवारा, नहीं भुला पाया पहला प्यार, सहा ब्रेकअप का ट्रॉमा

Dhurandhar 2 Actor: फिल्म धुंरधर द रिवेंज इस समय बॉक्स ऑफिस पर रिकोर्ड तोड़ कमाई कर रही है। फिल्म में हर एक किरदार की अपनी अलग कहानी है और जिसके फैंस दीवाने हो रखे हैं। फिल्म में एक ऐसा ही किरदार है जिसकी जिंदगी में प्यार की कोई जगह ह ही नहीं। वह 50 साल के हो चुके हैं और उन्होंने अब तक शादी नहीं की। हम बात कर रहे हैं टेलीविजन की दुनिया में 'जस्सी जैसा कोई नहीं' के 'नंदू' बनकर घर-घर मशहूर हुए गौरव गेरा की। जो आज किसी पहचान के मोहताज नहीं हैं। धुरंधर में आलम के करियर ने उन्हें एक नई ऊंचाई दी। लेकिन पेशेवर जिंदगी में बुलंदियों को छू रहे गौरव की निजी जिंदगी में आज भी एक खालीपन है। हाल ही में एक इंटरव्यू के दौरान उन्होंने अपनी शादी और टूटे हुए दिल को लेकर जो बातें कहीं, वह सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रही हैं।