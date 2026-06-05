‘पैरों में पड़ गए थे छाले’, रति अग्निहोत्री ने याद किए कमल हासन के साथ ‘एक दूजे के लिए’ की शूटिंग के दिन

इसके आगे फिल्म पर बायत करते हुए रति अग्निहोत्री ने बताया कि के. बालाचंदर ने उन्हें सीन समझने में मदद की थी क्योंकि उन्हें ठीक से तमिल नहीं आती थी। रति ने कहा, "एक शॉट था जिसमें कमल मेरे पेट पर लट्टू घुमाते हैं और मुझे छटपटाना और हंसना था क्योंकि उससे गुदगुदी हो रही थी। फिर एक और सीन था जिसमें उनकी फोटो जलाई जाती है, लेकिन मैं उसकी राख को चाय के कप में मिलाकर पी जाती हूं। मुझे नहीं पता था कि इसे किसी और तरीके से भी किया जा सकता था लेकिन बालाचंदर सर ने मुझे कोई ऑप्शन नहीं दिया था।" उन्होंने आगे कहा, "वह मुझसे कुछ सीन में बागी तेवर दिखाने को कहते थे, लेकिन मुझे पता नहीं था कि बागी होने का क्या मतलब होता है। इसलिए, उन्होंने कहा, 'गुस्सा दिखाओ।' मुझे नहीं पता कि मैंने प्यार में डूबी एक युवा महिला की भावनाओं को कैसे दिखाया, वो 'मरते दम तक साथ निभाने' वाले इमोशंस… उस समय तो मुझे पता भी नहीं था कि वो कैसे होते हैं। मैंने अपने डायरेक्टर के निर्देशों का पालन किया और इसीलिए मैं अच्छा काम कर पाई।"