‘अपने काम से काम रखो, भारत अब गुलाम नहीं!’ कमल हासन ने ट्रंप को क्यों धमकाया

Warning : दक्षिण भारतीय सिनेमा के सुपरस्टार और राजनीतिक हस्ती कमल हासन (Kamal Haasan) ने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप (Donald Trump )को एक खुला पत्र (Open Letter) लिख कर कहा कि उन्होंने भारत की संप्रभुता (India sovereignty) पर सीधा प्रहार किया है। पत्र में उन्होंने साफ शब्दों में कहा है कि भारत एक आजाद और स्वतंत्र देश है, जो अब दूरदराज की विदेशी सरकारों के आदेशों का पालन नहीं करता। यह बयान तब आया है जब अमेरिका ने भारत को रूसी कच्चे तेल की खरीद पर 30 दिनों की अस्थायी छूट दी है। कमल हासन ने इसे हस्तक्षेप बताते हुए ट्रंप से अपील की कि वे अपने आंतरिक मामलों पर ध्यान दें। इस घटना ने सोशल मीडिया पर हंगामा मचा दिया है।