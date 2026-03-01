ट्रंप हुए गदगद, किया एक और बड़ा दावा, बोले- अमेरिकी सेना ने डुबोए 42 ईरानी वॉरशिप

सोशल मीडिया एक्स पर एक यूजर ने पोस्ट करते हुए लिखा- "ईरान… वे बुरे लोग हैं… न्यूक्लियर हथियार बनाने के बहुत करीब पहुंच गए थे" ट्रंप को सुनिए, और क्या कह रहे हैं --- "हम ईरान में शानदार कर रहे हैं! नेवी के 42 जहाजों को बम डालकर खत्म कर दिया। कुछ जहाज बहुत बड़े थे। ये सब 3 दिन में किया। ईरान की नेवी खत्म हो गई है। उनका एयरफोर्स भी बर्बाद हो गया है। उनका कम्युनिकेशन सिस्टम बर्बाद कर दिया है। नहीं पता अब वे कैसे संपर्क करते हैं। वे बुरे लोग हैं। ये काम तो करना ही था। "