ट्रंप की जी-हुजूरी भी नहीं आई काम, पाकिस्तान में कैसे फूंका गया अमेरिकी दूतावास, शहबाज-मुनीर हुए फेल

Karachi Protest : पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ और सेना प्रमुख आसिम मुनीर इन दिनों अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को खुश करने की हर संभव कोशिश कर रहे हैं। लेकिन जब पाकिस्तान में अमेरिकी दूतावास की सुरक्षा की बात आई, तो पाकिस्तान का पूरा सुरक्षा तंत्र बुरी तरह विफल साबित हुआ। हाल ही में कराची स्थित अमेरिकी वाणिज्य दूतावास (US Embassy Karachi) पर एक बड़ा और हिंसक हमला हुआ। यह घटना तब हुई जब ईरान पर हुए अमेरिकी-इजरायली हमलों (जिसमें अयातुल्ला अली खामेनेई की जान गई, उसके विरोध में पाकिस्तान की जनता सड़कों पर उतर आई। प्रदर्शनकारियों का गुस्सा इस कदर भड़का कि वे पुलिस बैरिकेड्स तोड़कर अमेरिकी दूतावास की बाहरी दीवार फांद गए। शहबाज सरकार और जनरल मुनीर की पुलिस मूकदर्शक बनी रही और उग्र भीड़ को रोकने में पूरी तरह नाकाम रही (Pakistan US relations)। ध्यान रहे कि आपरेशन सिंदूर से पहले ट्रंप ने मुनीर को अमेरिका बुलाया था और दोनों में मंत्रणा हुई थी।