बैकफुट पर ईरान, अरब देशों से कहा- ‘Sorry, जब तक वो नहीं करेंगे, हम अपनी तरफ से हमला नहीं करेंगे’

उधर जमीनी हालात ये हैं कि मध्य पूर्व में तनाव लगातार बढ़ता जा रहा है, जहाँ अमेरिका और इज़राइल द्वारा ईरान पर किए गए हमलों के बाद क्षेत्र एक बड़े संकट में घिर गया है। अमेरिकी सेंट्रल कमांड के अनुसार, 'ऑपरेशन एपिक फ्यूरी' के पहले सप्ताह में ईरान के अंदर 3,000 से अधिक ठिकानों पर हमला किया गया है, जिसके जवाब में ईरान ने भी खाड़ी देशों में स्थित अमेरिकी ठिकानों पर हमले किए हैं। इज़राइली और अमेरिकी हमलों में ईरान के इस्फहान प्रांत में कम से कम आठ लोगों की मौत हो गई और 80 घर क्षतिग्रस्त हो गए, जबकि ईरान की ओर से किए गए हमलों के कारण दुबई हवाई अड्डे पर एक विस्फोट और मलबे की घटना सामने आई है, साथ ही अबू धाबी हवाई अड्डे और अन्य प्रमुख स्थानों पर भी ड्रोन हमले हुए हैं। इस बीच, ईरान ने दावा किया है कि उसने संयुक्त अरब अमीरात और कुवैत में इज़राइल और अमेरिकी ठिकानों को निशाना बनाया है, और इस भयंकर संघर्ष के कारण ईरान में 1,000 से अधिक मौतें दर्ज की गई हैं।