Nepal Election: RSP अध्यक्ष रवि लाछिमाने को मिली जीत, बालेन बन सकते हैं अगले PM, नेपाल की ‘त्रिमूर्ति’ का क्या हुआ?

साल 2015 से 2025 यानि पिछले दस साल में 4 बार केपी शर्मा ओली, 2 बार शेर बहादुर देउबा और 2 बार पुष्प कमल दहल प्रचंड पीएम बने, लेकिन जेन-जेड प्रदर्शन के बाद तस्वीर पूरी तरह बदल गई। 5 मार्च 2026 को हुए चुनाव में पुरानी पार्टियां सिमट गई हैं। RSP बंपर जीत की ओर बढ़ रही है। लगभग दो तिहाई सीटों पर पार्टी आगे चल रही है। राष्ट्रीय स्वतंत्र पार्टी के नेता रवि लाछिमाने ने चितवन 2 सीट से जीत दर्ज की है। वहीं, RSP के प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार बालेन शाह भी झापा 5 सीट से निर्णायक बढ़त ले चुके हैं।