भारतीय ‘गुड एक्टर’… रूसी तेल को लेकर अमेरिका ने की तारीफ, मोदी सरकार की चुप्पी पर भड़की कांग्रेस

Russian oil purchase India US reaction: रूस से तेल खरीद को लेकर अमेरिकी वित्त मंत्री स्कॉट बेसेंट के बयान के बाद विपक्ष एक बार फिर मोदी सरकार पर हमलावर हो गया है। कांग्रेस ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की चुप्पी पर सवाल उठाते हुए केंद्र सरकार से इस पर स्पष्टीकरण मांगा है। कांग्रेस ने एक्स (X) पर पोस्ट करते हुए कहा, “भारत ने आज़ादी की लड़ाई इसलिए लड़ी थी ताकि कोई भी विदेशी शक्ति हम पर अपनी शर्तें न थोप सके। फिर भी आज एक कमजोर प्रधानमंत्री के नेतृत्व में अमेरिका खुलेआम भारत को ‘इजाजत’ देने की बात कर रहा है। यह कूटनीति नहीं, बल्कि अपमान है। भारतीय किसी और की लिखी कहानी के पात्र नहीं हैं। प्रधानमंत्री मोदी, इस बयान पर आपकी चुप्पी बेहद चुभ रही है। भारत की जनता स्पष्टीकरण की हकदार है।”