क्या सऊदी अरब की मदद के लिए ईरान से जंग लड़ेगा पाकिस्तान ? इनसाइड स्टोरी

भारत के जाने-माने रणनीतिक मामलों के विशेषज्ञ ब्रह्म चेलानी (Brahma Chellaney) ने अपने ट्विटर (X) अकाउंट से इस गठजोड़ की तीखी आलोचना की है। उन्होंने सऊदी-पाक समझौते को "ट्रबलिंग एक्सिस" (परेशान करने वाली धुरी) करार दिया है। अपने एक ट्वीट में चेलानी ने लिखा था, "यह आतंक के समर्थकों की धुरी है: सऊदी अरब (जिसे कभी ट्रंप ने दुनिया का सबसे बड़ा आतंकवाद का फाइनेंसर कहा था) और पाकिस्तान (दुनिया का सबसे कुख्यात स्टेट स्पॉन्सर ऑफ टेररिज्म) ने रक्षा समझौता किया है।" चेलानी के मुताबिक, सऊदी अरब अपनी ताकत दिखाने के लिए पाकिस्तान की आर्थिक कमजोरी का फायदा उठा रहा है और बदले में पाकिस्तान के परमाणु हथियारों को अपने लिए 'इंश्योरेंस' (बीमा) के तौर पर इस्तेमाल कर रहा है।