कतर ने LNG उत्पादन रोका: हिली इंडस्ट्री, क्या भारत में महंगी होगी घरेलू गैस या रुकेगी सप्लाई ?

Qatar LNG Production Halt : अमेरिका व इजरायल की ईरान के साथ जंग के चलते कतर ने हाल ही में अपनी लिक्विफाइड नेचुरल गैस (Qatar LNG Halt) उत्पादन पूरी तरह बंद कर दिया है। यह फैसला ईरान द्वारा ड्रोन हमलों के बाद लिया गया, जो पश्चिम एशिया में चल रहे संघर्ष का हिस्सा है। कतर एनर्जी ने रस लाफान और मेसाइड इंडस्ट्रियल सिटी में स्थित अपनी प्रमुख सुविधाओं पर हमलों के बाद उत्पादन रोक दिया। कंपनी ने फोर्स मेज्योर घोषित कर दिया, जिससे वैश्विक स्तर पर गैस निर्यात प्रभावित (LNG Supply Disruption) हो गया है। कतर दुनिया का सबसे बड़ा LNG निर्यातक है और वैश्विक आपूर्ति का करीब 20% हिस्सा यहीं से आता है। भारत इस संकट से सबसे ज्यादा प्रभावित देशों में (India Gas Shortage) शामिल है। भारत अपनी कुल LNG जरूरत का बड़ा हिस्सा कतर से आयात करता है, जो लगभग 40% तक पहुंचता है। सालाना करीब 27 मिलियन टन LNG आयात में से काफी मात्रा कतर से आती है। पेट्रोनेट LNG जैसी कंपनियां (Qatar Energy Force Majeure) अब जहाज नहीं भेज पा रही हैं, क्योंकि होर्मुज जलडमरूमध्य में जहाजरानी लगभग ठप हो गई है। इससे भारत में गैस की कमी हो गई है और इंडस्ट्रीज को सप्लाई में कटौती करनी पड़ रही है।