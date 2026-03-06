ईरान की कमान किसके हाथ में देखना चाहते हैं अमेरिकी राष्ट्रपति? ट्रंप ने बढ़ाई तेहरान की बेचैनी

ईरान के सर्वोच्च नेता अयातुल्ला अली खामेनेई की मौत के बाद पूरी दुनिया में चर्चा हो रही है कि उनकी कुर्सी पर कौन बैठेगा? कुछ मीडिया रिपोर्ट्स ने हाल ही में दावा किया कि खामेनेई की मौत के बाद उनके बेटे मोजतबा खामेनेई को अगला सर्वोच्च नेता चुन लिया है। हालांकि, 4 मार्च को भारत में मौजूद ईरान के एक वरिष्ठ अधिकारी ने खामेनेई के बेटे को ईरान का सुप्रीम लीडर चुने जाने के दावे को खारिज कर दिया है। ईरान के अधिकारी ने कहा कि नए नेता को चुनने की प्रक्रिया अभी चल रही है। फिलहाल किसी के नाम पर अंतिम मुहर नहीं लगी है। ईरान की विशेषज्ञ सभा द्वारा नेतृत्व के लिए संभावित उम्मीदवारों के चयन के संबंध में मीडिया में प्रसारित हो रही खबरों का कोई आधिकारिक स्रोत नहीं है। ऐसी खबरों को आधिकारिक तौर पर खारिज किया जाता है।