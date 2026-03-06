ईरान-अमेरिका जंग पर बोले ओवैसी: पीएम मोदी को लेकर कही ये बड़ी बात

Iran War : ईरान पर अमेरिका और इजराइल के संयुक्त हमलों के बीच भारत से उठी मजबूत आवाज में AIMIM अध्यक्ष और हैदराबाद सांसद असदुद्दीन ओवैसी (Asaduddin Owaisi) ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से अपील की है कि वे युद्ध (Iran War) रोकने में सक्रिय भूमिका निभाएं। उन्होंने कहा, प्रधानमंत्री मोदी (PM Modi Trump) इस मुददे पर चुप्पी तोड़ें (Owaisi Modi Appeal)। ओवैसी ने मोदी से कहा है कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से बात करके इस संघर्ष को तुरंत रोका जा सकता है (Trump Stop War)। उन्होंने हैदराबाद में मीडिया से बातचीत करते हुए ईरान पर हुए हमलों की कड़े शब्दों में निंदा की। उन्होंने इसे अमानवीय, अनैतिक और अवैध करार दिया। ओवैसी ने कहा, "ट्रंप और इजराइली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने रमजान के पवित्र महीने में ईरान पर संयुक्त हमला किया है। ईरान-अमेरिका के बीच जेनेवा में चल रही बातचीत सफलता के करीब थी, लेकिन अमेरिका ने वार्ता रोक कर इजराइल के साथ मिल कर हमला कर दिया।" उन्होंने ईरान के सुप्रीम लीडर अयातुल्लाह अली खामेनेई की मौत (Khamenei Assassination) पर गहरा दुख जताया और इसे क्षेत्रीय अस्थिरता का बड़ा कारण बताया।