एशिया के सबसे बड़े और मल्टीकनेक्टिविटी वाले एयरपोर्ट को DGCA की मंजूरी, जानें कब शुरू होगी उड़ान

DGCA से एयरोड्रम लाइसेंस मिलने के बाद नोएडा अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे पर मालवाहक एवं घरेलू उड़ानें 45 दिनों के भीतर शुरू होने की उम्मीद है। नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड के नोडल ऑफिसर और YEIDA के ACEO शैलेंद्र भाटिया ने बताया कि एयरोड्रम लाइसेंस शुक्रवार को DGCA ने जारी किया है। लाइसेंस मिलने के बाद एयरपोर्ट के उद्घाटन की तैयारियां शुरू हो गई हैं। करीब 45 दिन बाद 20 अप्रैल तक यहां विमानों का संचालन शुरू हो जाएगा। यहां से 3 एयरलाइंस इंडिगो, आकाश और एयर इंडिया एक्सप्रेस पैसेंजर फ्लाइट शुरू करेंगी।

बता दें कि इस हवाई अड्डे का विकास 4 चरणों में एक मल्टी-मॉडल कार्गो हब के साथ किया जा रहा है। पहले चरण में, एक रनवे और एक टर्मिनल के साथ, हवाई अड्डे की वार्षिक क्षमता लगभग 12 मिलियन यात्रियों को संभालने की होगी। सभी चरणों के पूरा होने पर, एयरपोर्ट प्रति वर्ष 70 मिलियन यात्रियों को संभालने में सक्षम होगा। इस क्षमता के आधार पर नोएडा अंतरराष्ट्रीय एयरपोर्ट राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के लिए प्रमुख विमानन केंद्र के रूप में उभरेगा।