Weather Warning: उत्तर भारत में बढ़ी गर्मी, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, बिहार में लू का अलर्ट जारी

Weather Warning: उत्तर भारत में गर्मी का असर तेजी से बढ़ने लगा है, जबकि पहाड़ी क्षेत्रों में मौसम का मिजाज बदलने की शुरुआत हो गई है। भारतीय मौसम विभाग (IMD) के अनुसार मैदानी इलाकों में तापमान सामान्य से काफी ऊपर पहुंच रहा है और आने वाले दिनों में गर्मी और तेज हो सकती है। शनिवार को उत्तर भारत के कई हिस्सों में तापमान सामान्य से 4 से 8 डिग्री सेल्सियस तक अधिक रहने का अनुमान है।
दिल्ली-एनसीआर में शनिवार को अधिकतम तापमान 33 से 35 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने की संभावना जताई गई है। मौसम विभाग के मुताबिक राजधानी में आसमान पूरी तरह साफ रहेगा। दिनभर तेज धूप और गर्म हवाएं चलने से लोगों को कड़ी गर्मी का एहसास होगा। फिलहाल दिल्ली और आसपास के क्षेत्रों में बारिश की कोई संभावना नहीं है। मौसम विभाग ने शनिवार के लिए दिल्ली के अलावा उत्तर प्रदेश, बिहार, पंजाब, हरियाणा और राजस्थान में लू जैसी स्थिति बनने का अलर्ट जारी किया है। इन राज्यों में दिन के समय तापमान तेजी से बढ़ सकता है और गर्म हवाएं चलने की संभावना है। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में अधिकतम तापमान करीब 32 डिग्री सेल्सियस रहने का अनुमान है।
राजस्थान के दक्षिण-पश्चिमी हिस्सों में गर्मी का असर और ज्यादा दिखाई दे सकता है। यहां अधिकतम तापमान 40 डिग्री सेल्सियस तक पहुंचने की संभावना जताई गई है। वहीं पंजाब और हरियाणा में भी तापमान सामान्य से 4 से 6 डिग्री सेल्सियस अधिक रह सकता है। इन इलाकों में तेज और शुष्क हवाएं चलने से लू जैसी परिस्थितियां बन सकती हैं। दूसरी ओर, पहाड़ी राज्यों में मौसम में बदलाव देखने को मिल सकता है। पश्चिमी विक्षोभ के कमजोर प्रभाव के कारण जम्मू-कश्मीर में 6 से 12 मार्च के बीच हल्की बारिश और कुछ स्थानों पर बर्फबारी की संभावना जताई गई है। इसके अलावा हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में 7 से 12 मार्च के दौरान छिटपुट बारिश और ऊंचाई वाले इलाकों में बर्फबारी हो सकती है।
मौसम विभाग का कहना है कि इस पश्चिमी विक्षोभ के कारण पहाड़ी इलाकों में तापमान में गिरावट आ सकती है, जिससे वहां मौसम सुहावना बना रहेगा। हालांकि मैदानी क्षेत्रों में इसका असर सीमित रहेगा और आने वाले दिनों में गर्मी और बढ़ने की संभावना है। IMD के अनुसार पूर्वी और उत्तर-पूर्वी भारत के कुछ हिस्सों में हल्की बारिश होने की संभावना है, जिससे वहां के लोगों को गर्मी से कुछ राहत मिल सकती है। वहीं उत्तर भारत के मैदानी इलाकों में तेज धूप और बढ़ते तापमान के कारण लोगों को सावधानी बरतने की सलाह दी गई है।
