Weather Warning: उत्तर भारत में बढ़ी गर्मी, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, बिहार में लू का अलर्ट जारी



राजस्थान के दक्षिण-पश्चिमी हिस्सों में गर्मी का असर और ज्यादा दिखाई दे सकता है। यहां अधिकतम तापमान 40 डिग्री सेल्सियस तक पहुंचने की संभावना जताई गई है। वहीं पंजाब और हरियाणा में भी तापमान सामान्य से 4 से 6 डिग्री सेल्सियस अधिक रह सकता है। इन इलाकों में तेज और शुष्क हवाएं चलने से लू जैसी परिस्थितियां बन सकती हैं। दूसरी ओर, पहाड़ी राज्यों में मौसम में बदलाव देखने को मिल सकता है। पश्चिमी विक्षोभ के कमजोर प्रभाव के कारण जम्मू-कश्मीर में 6 से 12 मार्च के बीच हल्की बारिश और कुछ स्थानों पर बर्फबारी की संभावना जताई गई है। इसके अलावा हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में 7 से 12 मार्च के दौरान छिटपुट बारिश और ऊंचाई वाले इलाकों में बर्फबारी हो सकती है।