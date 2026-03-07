LPG Gas Price: देशभर में महंगा हुआ एलपीजी गैस सिलेंडर, इतने रुपए बढ़ गए दाम, जानें नई कीमत



भारत मुख्य रूप से खाड़ी देशों, खासकर सऊदी अरब जैसे देशों से एलपीजी आयात करता है। ऐसे में अगर क्षेत्र में युद्ध या समुद्री मार्गों पर खतरा बढ़ता है तो गैस की सप्लाई प्रभावित हो सकती है। फिलहाल होर्मुज स्ट्रेट के आसपास हालात को लेकर भी चिंता जताई जा रही है, क्योंकि यही रास्ता खाड़ी देशों से ऊर्जा आपूर्ति का बड़ा माध्यम है। इसी खतरे को देखते हुए पेट्रोलियम मंत्रालय ने हाल ही में एक अहम निर्देश जारी किया था। मंत्रालय ने तेल रिफाइनरियों से कहा है कि रिफाइनिंग के दौरान निकलने वाली प्रोपेन और ब्यूटेन गैस का इस्तेमाल प्राथमिकता के साथ एलपीजी उत्पादन में किया जाए। दरअसल, एलपीजी इन्हीं दोनों गैसों का मिश्रण होता है और भारत में इसका सबसे ज्यादा उपयोग घरेलू रसोई गैस के रूप में होता है।