पैनी नजर, लंबी प्लानिंग फिर अचूक हथियार से इजरायल ने की खामेनेई की हत्या

इजरायल ने करीब 1000 किलोमीटर की दूरी से अपने लड़ाकू विमान से ब्लू स्पैरो मिसाइल को दागा था। इस ऑपरेशन में F-15, ईगल जेट और अन्य इजरायली लड़ाकू विमान ने ब्लू स्पैरो मिसाइलें दागीं। इस ऑपरेशन में खामेनेई के परिसर और आसपास के क्षेत्र में करीब 30 सटीक हमले किए गए। खामेनेई को निशाना बनाने से पहले अमेरिका ने अपनी सेंट्रल इंटेलिजेंस एजेंसी (CIA) के जरिए ईरान में खुफिया जानकारी जुटाई। इसके बाद प्लानिंग के तहत खामेनेई की हत्या की गई। CIA ने कई महीनों पर ईरान में खुफिया जानकारी एकत्र की थी। खामेनेई को ट्रेस करने के लिए CIA ने ईरान की सड़कों पर लगे कैमरों तक को हैक किया। CIA के अधिकारी खामेनेई की हर गतिविधि पर नजर रख रहे थे।