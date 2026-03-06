Iran Israel US War: ट्रंप को ईरान का तगड़ा जवाब, कहा-न्यूयॉर्क का मेयर तय नहीं कर सकते और हमारे देश…

सईद खातिबजादेह ने हिंद महासागर में एक ईरानी जहाज के डूबने की घटना पर कड़ी प्रतिक्रिया दी और इसकी तुलना नाजी जर्मनी के काले दौर से की। उन्होंने कहा, "वह जहाज हमारे भारतीय मित्रों के निमंत्रण पर एक अंतरराष्ट्रीय अभ्यास में शामिल होने गया था। यह केवल एक औपचारिक कार्यक्रम था; जहाज पूरी तरह खाली था और उस पर कोई हथियार नहीं था। इसके बावजूद उस पर हमला किया गया। इतिहास में इसका एकमात्र उदाहरण नाजी काल में मिलता है, जब युद्ध क्षेत्र से दूर निहत्थे जहाजों को निशाना बनाया जाता था। इस हमले में कई युवा ईरानी नाविकों की जान गई है, जो बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है। इसके लिए जिम्मेदार लोगों को बिना सजा के नहीं छोड़ा जा सकता।" अमेरिकी जमीनी हमले की किसी भी संभावना पर उन्होंने स्पष्ट किया कि ईरान किसी भी "औपनिवेशिक मिशन" को नाकाम करने के लिए पूरी तरह तैयार है।