US sanctions waiver Russia oil: ईरान से जंग के बीच अमेरिका ने भारत के हित में लिया अहम फैसला

रिपोर्ट के मुताबिक, ईरान से युद्ध के बीच वैश्विक तेल बाजार पर दबाव कम करने के लिए अमेरिका ने समुद्र में फंसे रूसी तेल को भारत को बेचने की अनुमति दी है। अमेरिकी वित्त मंत्री स्कॉट बेसेंट ने इसकी पुष्टि करते हुए कहा कि इस कदम का उद्देश्य वैश्विक बाजारों में तेल की आपूर्ति को बनाए रखना है। उन्होंने कहा कि यह अस्थायी छूट केवल समुद्र में मौजूद मालवाहक जहाजों पर लागू होगी और इससे मॉस्को को आर्थिक रूप से कोई खास फायदा नहीं होगा।