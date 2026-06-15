‘हॉर्मुज से तेल के कई जहाज निकलने लगे हैं, वे दक्षिणी ‘हाईवे’ से जा रहे’, ईरान से डील के बाद डोनाल्ड ट्रंप का बयान

Middle East US-Iran Agreement: ईरान के साथ हुए समझौते के बाद अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक बड़ा दावा किया है। उन्होंने कहा कि होर्मुज स्ट्रेट अब फिर से सुरक्षित हो गया है और तेल से भरे जहाजों की आवाजाही शुरू हो चुकी है।