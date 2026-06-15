‘हॉर्मुज से तेल के कई जहाज निकलने लगे हैं, वे दक्षिणी ‘हाईवे’ से जा रहे’, ईरान से डील के बाद डोनाल्ड ट्रंप का बयान

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप (फोटो: एएनआई)
Middle East US-Iran Agreement: ईरान के साथ हुए समझौते के बाद अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक बड़ा दावा किया है। उन्होंने कहा कि होर्मुज स्ट्रेट अब फिर से सुरक्षित हो गया है और तेल से भरे जहाजों की आवाजाही शुरू हो चुकी है।
ट्रंप ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रुथ सोशल पर पोस्ट करते हुए कहा कि कई तेल टैंकर होर्मुज स्ट्रेट से निकलकर दक्षिणी समुद्री मार्ग से आगे बढ़ रहे हैं, जो पूरी तरह सुरक्षित और खुला है।
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