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‘हॉर्मुज से तेल के कई जहाज निकलने लगे हैं, वे दक्षिणी ‘हाईवे’ से जा रहे’, ईरान से डील के बाद डोनाल्ड ट्रंप का बयान

Donald Trump Truth Social Post: अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने दावा किया कि होर्मुज स्ट्रेट फिर से सुरक्षित हो गया है और तेल टैंकरों की आवाजाही शुरू हो चुकी है।

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भारत

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Saurabh Mall

Jun 15, 2026

USA territorial expansion timeline.

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप (फोटो: एएनआई)

Middle East US-Iran Agreement: ईरान के साथ हुए समझौते के बाद अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक बड़ा दावा किया है। उन्होंने कहा कि होर्मुज स्ट्रेट अब फिर से सुरक्षित हो गया है और तेल से भरे जहाजों की आवाजाही शुरू हो चुकी है।

ट्रंप ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रुथ सोशल पर पोस्ट करते हुए कहा कि कई तेल टैंकर होर्मुज स्ट्रेट से निकलकर दक्षिणी समुद्री मार्ग से आगे बढ़ रहे हैं, जो पूरी तरह सुरक्षित और खुला है।

अपडेट जारी है…

अमेरिका आखिर ईरान से चाहता क्या है? राष्ट्रपति डॉनल्ड ट्रंप का जानिए मकसद, कौन कितना ताकतवर…समझिए युद्ध के पीछे की गणित

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Published on:

15 Jun 2026 09:47 pm

Hindi News / World / ‘हॉर्मुज से तेल के कई जहाज निकलने लगे हैं, वे दक्षिणी ‘हाईवे’ से जा रहे’, ईरान से डील के बाद डोनाल्ड ट्रंप का बयान

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