क्या इजरायल मानेगा ईरान-US पीस डील? भारत में इजरायली राजदूत ने दिया बड़ा जवाब

Middle East Tensions: मिडिल ईस्ट में बढ़ते तनाव के बीच एक बड़ा सवाल खड़ा हो गया है कि अगर अमेरिका और ईरान के बीच शांति समझौता होता है, तो क्या इजरायल उसे स्वीकार करेगा? क्या वह हमले जारी रखेगा। दुनिया की नजरे इस पर टिकी हैं। लेकिन इस बहस के बीच भारत में इजरायल के राजदूत रूवेन अजार ने सबकुछ साफ कर दिया कि इजरायल किसी ऐसी डील का हिस्सा नहीं है, जिसमें उसकी भागीदारी ही न हो। साथ ही उन्होंने दोहराया कि इजरायल अपनी सुरक्षा को लेकर कोई समझौता नहीं करेगा।