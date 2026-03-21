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युद्ध के बीच संकट में फंसे ईरान के साथ मजबूती से खड़ा हुआ रूस, पुतिन ने कर दिया बड़ा ऐलान

Vladimir Putin Support Iran: युद्ध संकट के बीच रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन का बड़ा बयान सामने आया है, उन्होंने ईरान को एक वफादार दोस्त और भरोसेमंद पार्टनर बताया है।

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भारत

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Saurabh Mall

Mar 21, 2026

putin

रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन (सोर्स: तुर्कीए एक्स)

Russia Stands By Iran: मिडिल ईस्ट में जारी तनाव के बीच रूस ने खुलकर ईरान के समर्थन में बड़ा संदेश दिया है। राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने साफ कहा है कि रूस, ईरान का वफादार दोस्त और भरोसेमंद पार्टनर रहा है।

ऐसे समय में जब अमेरिका और इजरायल के हमलों से हालात और ज्यादा बिगड़ते जा रहे हैं, रूस का यह रुख वैश्विक राजनीति में नए समीकरण बना सकता है। रूस का मानना है कि इन हमलों ने न सिर्फ मिडिल ईस्ट को अस्थिर किया है, बल्कि दुनिया के सामने एक बड़े ऊर्जा संकट का खतरा भी खड़ा कर दिया है।

पुतिन ने ईरान के सुप्रीम लीडर अयातुल्ला अली खामनेई की हत्या की कड़ी निंदा करते हुए इसे बेहद निंदनीय बताया है। रूस का यह बयान साफ संकेत देता है कि आने वाले समय में यह टकराव और गहराने वाला है, जिसका असर पूरी दुनिया पर पड़ सकता है।

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Updated on:

21 Mar 2026 07:37 pm

Published on:

21 Mar 2026 06:02 pm

Hindi News / World / युद्ध के बीच संकट में फंसे ईरान के साथ मजबूती से खड़ा हुआ रूस, पुतिन ने कर दिया बड़ा ऐलान

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