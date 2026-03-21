युद्ध के बीच संकट में फंसे ईरान के साथ मजबूती से खड़ा हुआ रूस, पुतिन ने कर दिया बड़ा ऐलान

ऐसे समय में जब अमेरिका और इजरायल के हमलों से हालात और ज्यादा बिगड़ते जा रहे हैं, रूस का यह रुख वैश्विक राजनीति में नए समीकरण बना सकता है। रूस का मानना है कि इन हमलों ने न सिर्फ मिडिल ईस्ट को अस्थिर किया है, बल्कि दुनिया के सामने एक बड़े ऊर्जा संकट का खतरा भी खड़ा कर दिया है।