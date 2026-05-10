सऊदी अरब की कंपनी अरामको ने होर्मुज संकट का निकाला तोड़, रोज 70 लाख बैरल तेल सप्लाई कर मुनाफा 25% बढ़ाया

अरामको के CEO अमीन नासिर ने कहा, 'अरामको का पहली तिमाही का प्रदर्शन जटिल भू-राजनीतिक माहौल में कंपनी की मजबूत लचीलापन क्षमता और ऑपरेशनल फ्लेक्सिबिलिटी को दर्शाता है। हमारी ईस्ट-वेस्ट पाइपलाइन, जो अपनी पूरी क्षमता यानी रोजाना 70 लाख बैरल तेल तक पहुंच गई है, एक अहम सप्लाई लाइन साबित हुई है। इसने वैश्विक ऊर्जा संकट के असर को कम करने में मदद की है और होर्मुज स्ट्रेट में शिपिंग से जुड़ी दिक्कतों से प्रभावित ग्राहकों को राहत दी है। CEO अमीन नासिर ने चेतावनी दी कि यदि होर्मुज स्ट्रेट बंद रहता है, तो तेल बाजार में 2027 तक लंबे समय तक उथल-पुथल बनी रह सकती है।