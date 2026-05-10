ALERT ! कतर के समंदर में जहाज पर भयंकर ड्रोन हमला, क्या बंद हो जाएगा व्यापारिक रास्ता ?

Territorial Waters: कतर की समुद्री सीमा से गुजर रहे एक कॉमर्शियल मालवाहक जहाज पर संदिग्ध ड्रोन से हमला करने की बड़ी खबर सामने आई है। इस हमले के फौरन बाद जहाज के एक हिस्से में आग लग गई, जिससे क्रू मेम्बर्स के बीच अफरा-तफरी का माहौल बन गया। शुरुआती रिपोर्ट्स के मुताबिक, आग बहुत बड़े पैमाने पर नहीं फैली थी और इसे समय रहते काबू करने के प्रयास शुरू कर दिए गए। यह घटना मिडिल ईस्ट के समुद्री क्षेत्र में बढ़ते तनाव और व्यापारिक जहाजों पर मंडराता खतरा एक बार फिर से उजागर करती हैा