Iran-Israel War: इजरायल ने इराक में बनाया सैन्य बेस, इराकी सैनिकों को हटाने के लिए किया हमला

यह सीक्रेट ऑपरेशन शुरुआत में लगभग उजागर हो गया था। इराकी सरकारी मीडिया के मुताबिक इलाके के एक चरवाहे ने वहां असामान्य सैन्य गतिविधियां और हेलीकॉप्टर उड़ते देखे थे। इसके बाद इराकी सेना जांच के लिए मौके पर पहुंची। वॉल स्ट्रीट जर्नल ने मामले की जानकारी रखने वाले लोगों के हवाले से कहा कि इजरायल ने इराकी सैनिकों को दूर रखने के लिए एयरस्ट्राइक की। हालांकि इजरायली सेना (IDF) ने इस कथित हमले को लेकर कोई आधिकारिक बयान जारी नहीं किया है। उस समय इराक सरकार ने इस हमले की निंदा की थी, जिसमें एक इराकी सैनिक की मौत हुई थी। इराक के संयुक्त ऑपरेशन कमांड के डिप्टी कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल कैस अल-मुहम्मदावी ने कहा यह लापरवाही भरा और बिना किसी तालमेल या मंजूरी के चलाया गया ऑपरेशन था।