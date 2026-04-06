युद्ध में ईरान का साथ देने के लिए कतैब हिज़बुल्लाह आया आगे, अमेरिका-इज़रायल को दे दी बड़ी धमकी

कतैब हिज़बुल्लाह (Kataib Hezbollah) ईरान समर्थित पैरामिलिट्री ग्रुप है, जिसे इराक में सबसे शक्तिशाली मिलिशिया ग्रुप माना जाता है। कतैब हिज़बुल्लाह के लीडर अबू हुसैन अल-हमीदावी (Abu Hussein Al-Hamidawi) ने धमकी दी है कि अगर होर्मुज स्ट्रेट को लेकर अमेरिका अपनी धमकियों पर अमल करता है, तो क्षेत्रीय तेल और गैस संयंत्रों पर हमले किए जाएंगे। ईरान की स्टेट मीडिया एजेंसी द्वारा जारी एक बयान में अल-हमीदावी ने साफ कर दिया कि अगर अमेरिका ने ज़बरदस्ती होर्मुज स्ट्रेट को खोलने की कोशिश की, तो मिडिल ईस्ट में कोई तेल और गैस संयंत्र या अन्य संयंत्र नहीं बचेंगे।