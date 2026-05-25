सीक्रेट लोकेशन पर छिपे है मोजतबा खामेनेई, कूरियर के जरिए कर रहे बातचीत, रिपोर्ट में दावा

अमेरिकी मीडिया संस्था सीबीएस न्यूज की रिपोर्ट में दावा किया गया है कि मोजतबा खामेनेई केवल भरोसेमंद संदेशवाहकों के जरिए संवाद कर रहे हैं। रिपोर्ट के अनुसार, ईरान सरकार के कई वरिष्ठ अधिकारियों के पास उनसे सीधे संपर्क करने का कोई माध्यम नहीं बचा है। बताया गया कि अमेरिकी और इजरायली खुफिया एजेंसियों ने हाल के संघर्ष के दौरान ईरानी नेतृत्व की गतिविधियों पर गहरी नजर रखी थी। इसी वजह से ईरान के शीर्ष नेता लंबे समय से सुरक्षित बंकरों में रह रहे हैं और सार्वजनिक रूप से दिखाई नहीं दे रहे। रिपोर्ट में कहा गया कि मोजतबा खामेनेई युद्ध शुरू होने के बाद से सार्वजनिक मंच पर नजर नहीं आए हैं।