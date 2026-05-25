Us-Iran Deal: ईरान पर ट्रंप का फिर से यू-टर्न, पहले कहा कि जल्द होगी डील, और अब नहीं चाहते जल्दबाजी

ईरान और अमेरिका के बीच तनाव अपने चरम पर पहुंच गया है और युद्ध की आशंका और गहरी हो गई है। इस वीडियो के अनुसार, ईरान ने अमेरिका और डोनाल्ड ट्रंप को एक गंभीर चेतावनी दी है कि अगर उस पर कोई भी हमला हुआ, तो वह यूरेनियम को सीधा 90% तक शुद्ध कर देगा, जिसका सीधा मतलब परमाणु बम बनाने की तैयारी से है। वैज्ञानिकों के अनुसार, एक बार 60% संवर्धन हासिल करने के बाद 90% (वेपंस ग्रेड) तक पहुंचने में केवल कुछ ही दिन लगते हैं। ईरान की इस चेतावनी से वाशिंगटन से लेकर यरूशलम तक खलबली मच गई है और हॉर्मुज जलडमरूमध्य के पास महायुद्ध छिड़ने के संकेत मिल रहे हैं। ईरान के संसदीय आयोग के प्रवक्ता इब्राहिम रजाई ने भी साफ कर दिया है कि किसी भी हमले की स्थिति में ईरानी संसद तुरंत 90% यूरेनियम संवर्धन को मंजूरी दे देगी।