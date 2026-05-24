ट्रंप के दावे के बावजूद आज नहीं होगी अमेरिका-ईरान की डील? परमाणु समझौते पर अभी भी अटकी कई शर्तें

US Iran Deal Update: अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप भले ही दावा कर रहे हों कि अमेरिका और ईरान के बीच समझौता लगभग तय हो चुका है, लेकिन ताजा रिपोर्ट्स के मुताबिक रविवार को दोनों देशों के बीच किसी औपचारिक डील पर हस्ताक्षर होने की संभावना बेहद कम है। परमाणु कार्यक्रम, प्रतिबंधों में राहत और होर्मुज स्ट्रेट को लेकर अब भी कई अहम मुद्दों पर सहमति नहीं बन पाई है।