US-Iran War: भारत के 9 जहाज होर्मुज में फंसे, आसपास भी हैं 28 जहाज, तेल और गैस आपूर्ति में दिक्कत

US Iran War - अमरीका के ईरान पर एक बार फिर हमले से होर्मुज जल- मार्ग का संकट वापस बढ़ गया है। इसकी आंच भारत तक आती दिख रही है। अभी भारत के करीब 9 जहाज होर्मुज में फंसे हैं, जबकि आस-पास के इलाकों में करीब 28 जहाज हैं। इस संकट की आंच के चलते अब भारत को होने वाली ऊर्जा-ईंधन की आपूर्ति पर नजरें टिक गई हैं। होर्मुज में आवाजाही पर संकट आते ही क्रूड ऑयल, एलपीजी और एलएनजी आपूर्ति प्रभावित होने की स्थिति बन गई है। इस बीच अमेरिका और ईरान ने अपने अपने बयानों में युद्ध जारी रखने की बात कही है।