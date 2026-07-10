Israel attacks Gaza: इजरायली हमले में गाजा में 6 फिलिस्तीन नागरिकों की मौत, घनी आबादी के बीच कार पर ड्रोन अटैक

Israel Gaza latest news: कहने को तो गाजा पट्टी में शांति की बहाली के लिए सीजफायर लागू है, लेकिन जमीन पर हकीकत इसके बिल्कुल उलट है। इजरायल और हमास के बीच हुए शांति समझौते को तार-तार करते हुए इजरायली सेना ने गाजा में एक बार फिर भीषण हवाई हमले किए हैं। इन ताजा हमलों में कम से कम छह फिलिस्तीनियों की मौत हो गई, जबकि दर्जनों लोग गंभीर रूप से घायल हैं। यह हमला उस समय हुआ है जब गाजा के नागरिक महीनों के संघर्ष के बाद थोड़ी राहत की उम्मीद कर रहे थे।