हरियाली बढ़ाने में जापान (Japan) में मियावाकी (Miyawaki) पद्धति काफी प्रचलित है। इसके बावजूद विकास परियोजनाओं के लिए पेड़ों को काटा जाना आम बात है। वहीं पुराने पेड़ों को बचाने के लिए जापान में नेमावाशी (Nemawashi) पद्धति भी अब काफी लोकप्रिय हो रही है। इसमें दशकों या सदियों पुराने और खास महत्व वाले पेड़ों को काटने के बजाय दूसरी जगह सुरक्षित स्थानांतरित किया जाता है। हालांकि इसमें समय कुछ ज़्यादा लगता है। लेकिन एक्सपर्ट्स के अनुसार बड़े और पुराने पेड़ों को सफलतापूर्वक बचाने के लिए सिर्फ मशीन से उखाड़कर दूसरी जगह लगा देना पर्याप्त नहीं होता।