अमेरिका में टेक वर्कर ने की पत्नी की हत्या, 9 महीने बाद वारदात का खुलासा

US Murder Case: अमेरिका में अपनी पत्नी की हत्या के आरोप में एक 30 साल के भारतीय टेक प्रोफेशनल को गिरफ्तार किया गया है। हालांकि ये गिरफ्तारी हत्या के 9 महीने बाद हुई है। बताया जा रहा है टेक वर्कर की पत्नी को उसके विवाहेत्तर संबंधों की जानकारी हो गई। जिसके बाद आरोपी ने पत्नी को मौत के घाट उतार दिया। पुलिस के अनुसार, अविनाश नार्ने ने अपनी पत्नी राजिता सबिनेनी का गला घोंटकर हत्या कर दी थी और पिछले साल अक्टूबर में क्राइम सीन ऐसा तैयार किया जैसे कोई और घटना हुई हो।