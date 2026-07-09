‘यूक्रेन को हथियार दे रहा अमेरिका, हमें पता है, और हमले से युद्ध लंबा चलेगा’, डोनाल्ड ट्रंप को पुतिन ने भेजा संदेश

क्रेमलिन के प्रवक्ता दिमित्री पेसकोव ने कहा कि व्हाइट हाउस में कुछ गलतफहमियां हैं। वे सोच रहे हैं कि सैन्य दबाव बढ़ाने से शांति की राह आसान हो जाएगी। लेकिन यह सोच पूरी तरह गलत है। रूस इसे अपनी खास सैन्य कार्रवाई कहता है और अगर यूक्रेन हमले बढ़ाता रहा तो यह कार्रवाई लंबी खिंच सकती है।