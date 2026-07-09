9 जुलाई 2026,

गुरुवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

T20 World Cup 2026

Fifa World Cup 2026

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

विदेश

‘यूक्रेन को हथियार दे रहा अमेरिका, हमें पता है, और हमले से युद्ध लंबा चलेगा’, डोनाल्ड ट्रंप को पुतिन ने भेजा संदेश

Russia-Ukraine War: क्रेमलिन ने डोनाल्ड ट्रंप को सख्त जवाब दिया है। रूस की तरफ से साफ कहा गया है कि अमेरिका की उम्मीद गलत है, यूक्रेन के हमलों से युद्ध और लंबा खिंचेगा।
2 min read
Google source verification

भारत

image

Mukul Kumar

Jul 09, 2026

Donald Trump and Vladimir Putin

अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन। (फोटो- ANI)

Russia Warn America: रूस ने अमेरिका की उस उम्मीद को सिरे से खारिज कर दिया है जिसमें दावा किया गया था कि यूक्रेन के रूसी इलाकों में जोरदार हमला करने से युद्ध खत्म करने में मदद मिलेगी।

रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के कार्यालय 'क्रेमलिन' की ओर से साफ चेतावनी दी गई है कि इस तरह के हमले से युद्ध और लंबा खिंच सकता है और रूस को अपना सुरक्षा बफर जोन बढ़ाना पड़ेगा।

'व्हाइट हाउस में कुछ गलतफहमियां हैं'

क्रेमलिन के प्रवक्ता दिमित्री पेसकोव ने कहा कि व्हाइट हाउस में कुछ गलतफहमियां हैं। वे सोच रहे हैं कि सैन्य दबाव बढ़ाने से शांति की राह आसान हो जाएगी। लेकिन यह सोच पूरी तरह गलत है। रूस इसे अपनी खास सैन्य कार्रवाई कहता है और अगर यूक्रेन हमले बढ़ाता रहा तो यह कार्रवाई लंबी खिंच सकती है।

क्या है पुतिन का मूड?

क्रेमलिन के करीबी तीन सूत्रों ने बताया कि राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन अभी शांति वार्ता के किसी प्रस्ताव को मानने के मूड में नहीं हैं।

हाल में यूक्रेन के ड्रोन हमलों से रूसी तेल रिफाइनरी और बंदरगाहों को नुकसान हुआ है, लेकिन इससे पुतिन और मजबूत होकर लड़ाई जारी रखने के पक्ष में आ गए हैं।

एक सूत्र, हमेशा पुतिन के साथ रहते हैं, उन्होंने कहा कि अगले कुछ महीनों में रूस की तरफ से एस्केलेशन की काफी संभावना है। यानी रूस अब और तेजी से जवाब दे सकता है।

ट्रंप और रुबियो की बात पर क्या बोला क्रेमलिन?

नाटो समिट में अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रुबियो ने कहा था कि रूस अब अपने आसमान की रक्षा करने में पहले जितना सक्षम नहीं रहा। इससे शायद बातचीत का रास्ता खुले।

वहीं, राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भी इसे 'एस्केलेशन' बताया और कहा कि इससे युद्ध खत्म हो सकता है। पेसकोव ने इन बयानों पर सीधा जवाब दिया।

उन्होंने कहा कि अमेरिका गलत सोच रहा है। ऐसे कदम शांति की बजाय तनाव बढ़ाएंगे और रूस को अपना सुरक्षा क्षेत्र और बड़ा करना पड़ेगा।

अमेरिकी हथियारों पर रूस का नजरिया

ट्रंप के यूक्रेन को पैट्रियट एयर डिफेंस सिस्टम लाइसेंस के तहत बनाने की अनुमति देने पर पेसकोव ने कहा कि मॉस्को इस बारे में कोई भ्रम नहीं रखता। रूस जानता है कि अमेरिका हथियार दे रहा है।

पेसकोव ने कहा- यूरोप के मुकाबले अमेरिका में शांति की इच्छा नजर आती है। वे कभी-कभी गलती कर सकते हैं, लेकिन यह इच्छा सच्ची लगती है।

मिडिल ईस्ट के बाद फिर अमेरिकी मध्यस्थता की उम्मीद

ट्रंप की कोशिशें पिछले कुछ महीनों में रुकी हुई हैं क्योंकि अमेरिका का ध्यान ईरान युद्ध पर रहा। पेसकोव ने कहा कि मध्य पूर्व का संकट सुलझने के बाद अमेरिका फिर से यूक्रेन शांति वार्ता में सक्रिय हो सकता है और क्रेमलिन इसमें मदद की उम्मीद रखता है।

रूस-यूक्रेन युद्ध रोकने के लिए तैयार, डोनाल्ड ट्रंप का बड़ा दावा, कहा- जेलेंस्की-पुतिन के रवैये से अटक रही बात

ये भी पढ़ें
Birthright Citizenship, Donald Trump, US Supreme Court, US Citizenship, Trump Executive Order, 14th Amendment, America Citizenship Law, US Immigration News, Trump News, US Birthright Citizenship,

खबर शेयर करें:

Updated on:

09 Jul 2026 05:51 pm

Published on:

09 Jul 2026 05:51 pm

Hindi News / World / ‘यूक्रेन को हथियार दे रहा अमेरिका, हमें पता है, और हमले से युद्ध लंबा चलेगा’, डोनाल्ड ट्रंप को पुतिन ने भेजा संदेश

बड़ी खबरें

View All

विदेश

ट्रेंडिंग

British Royal Family: ब्रिटेन राजघराने की करोड़ों की असली कमाई और अकूत संपत्ति का राज जानिए

British Royal Family News.
विदेश

शारजाह से कराची जा रहा बोइंग 737 क्रैश, मलबा बरामद, 5 क्रू मेंबर्स अब भी लापता

Pakistan
विदेश

पीएम नरेंद्र मोदी ने बच्चों के सोशल मीडिया इस्तेमाल पर ऑस्ट्रेलिया मॉडल में दिखाई दिलचस्पी,दिया बड़ा संकेत

PM Modi Australia Visit
विदेश

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऑस्ट्रेलिया दौरे के बीच पूर्व ऑस्ट्रेलियाई पीएम ने की भारत की तारीफ, बोले-‘भारत तेजी से आगे बढ़ रहा है’

PM Modi
विदेश

भारत को समझना है, तो आम लोगों की ट्रेन या बस में चढ़ जाएं’, PM मोदी के सामने ऑस्ट्रेलियाई प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीज का बयान

PM Narendra Modi And Australia PM
विदेश
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.