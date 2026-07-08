रूस-यूक्रेन युद्ध रोकने के लिए तैयार, डोनाल्ड ट्रंप का बड़ा दावा, कहा- जेलेंस्की-पुतिन के रवैये से अटक रही बात

नाटो सम्मेलन में दोनों नेताओं की मुलाकात काफी अहम मानी जा रही है। जेलेंस्की ने ट्रंप से सीधे अपील की कि वे युद्ध रोकने के लिए हर संभव कोशिश करें। उन्होंने कहा- मैं कुछ बहुत जरूरी बातें आपसे चर्चा करना चाहता हूं। मुझे पूरा भरोसा है कि आप इस युद्ध को रोकने के लिए सब कुछ करेंगे।