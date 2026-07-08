ईरान युद्ध में साथ नहीं देने पर डोनाल्ड ट्रंप ने स्पेन से तोड़ दिए सारे संबंध, बोले- वे दौड़ते हुए वापस आएंगे

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप। (फोटो- ANI)
अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने स्पेन के साथ सारे व्यापार संबंध तोड़ने का ऐलान कर दिया है। उन्होंने स्पेन को नाटो का बेकार साथी बताया है। साथ ही यह भी कहा कि अब अमेरिका इस देश से कोई लेन-देन नहीं चाहता।
ट्रंप ने जर्मन चांसलर से मुलाकात के दौरान साफ कहा- हम स्पेन के साथ सारा व्यापार बंद कर देंगे। हम स्पेन से कुछ लेना-देना नहीं चाहते। उन्होंने स्पेन पर आरोप लगाया कि यह देश नाटो में न तो पैसा देता है और न ही जिम्मेदारी निभाता है।
ट्रंप ने बताया कि स्पेन ने ईरान वाले मामले में अमेरिका को अपने सैन्य बेस इस्तेमाल करने की इजाजत नहीं दी। उन्होंने कहा- स्पेन ने हमें निराश किया। वे 2 प्रतिशत तक भी नहीं देते जो तय है, 5 प्रतिशत तो दूर की बात है।
अमेरिका और स्पेन के बीच हर साल अरबों डॉलर का व्यापार होता है। ऑलिव ऑयल, वाइन, मशीनरी और पर्यटन जैसे क्षेत्र जुड़े हैं।
ट्रंप के इस फैसले से दोनों देशों की कंपनियां परेशान हैं। स्पेन की सरकार ने अभी तक आधिकारिक प्रतिक्रिया नहीं दी है, लेकिन यूरोपीय संघ के दूसरे देश चिंतित नजर आ रहे हैं।
ट्रंप ने अपने अधिकारियों को निर्देश दिया कि स्पेन से सारे संबंध खत्म कर दिए जाएं, यहां तक कि विजिट भी बंद कर दी जाएं। उन्होंने यह भी कहा- देखना, वे वापस दौड़ते हुए आएंगे।
ट्रंप लंबे समय से नाटो देशों पर दबाव डाल रहे हैं कि वे ज्यादा खर्च करें। उनका कहना है कि अमेरिका अकेला सब कुछ नहीं संभाल सकता। स्पेन इस मामले में सबसे पिछड़ा हुआ देश माना जा रहा है।
इस दौरान ट्रंप ने इटली की तारीफ की लेकिन स्पेन को 'वेस्टेड कॉज' यानी बेकार बताया। यह बयान ऐसे समय आया है जब ईरान मुद्दे पर तनाव चल रहा है। कई यूरोपीय देश इस बात से हैरान हैं कि ट्रंप सहयोगी देश के साथ इतना सख्त रुख अपना रहे हैं।
इस प्रकरण के बाद बाजारों में भी नकारात्मक असर दिख रहा है। बता दें कि ईरान को लेकर भी ट्रंप ने साफ कह दिया है कि उनसे डील खत्म हो गई है। ताजा ऐलान के बाद दुनिया भर में तेल के दाम फिर से चढ़ गए हैं।
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