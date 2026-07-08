ईरान युद्ध में साथ नहीं देने पर डोनाल्ड ट्रंप ने स्पेन से तोड़ दिए सारे संबंध, बोले- वे दौड़ते हुए वापस आएंगे

इस दौरान ट्रंप ने इटली की तारीफ की लेकिन स्पेन को 'वेस्टेड कॉज' यानी बेकार बताया। यह बयान ऐसे समय आया है जब ईरान मुद्दे पर तनाव चल रहा है। कई यूरोपीय देश इस बात से हैरान हैं कि ट्रंप सहयोगी देश के साथ इतना सख्त रुख अपना रहे हैं।