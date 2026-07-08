Pakistan: बलूचिस्तान में हवाई बमबारी और ड्रोन हमला, कई घर तबाह, पाकिस्तानी सेना के खिलाफ गुस्सा

Balochistan Aerial Bombardment and Drone Strike : पाकिस्तानी सेना की हवाई बमबारी और ड्रोन हमलों में बलूचिस्तान के रिहायशी इलाकों को निशाना बनाया गया है, जिसके परिणामस्वरूप नागरिकों की संपत्ति का नुकसान हुआ है। मीडिया रिपोर्ट के अनुसार खुजदार और मस्तंग जैसे जिलों में हुई घटनाओं ने पाकिस्तानी सेना और सरकारी सुरक्षा अभियानों के खिलाफ व्यापक आक्रोश और विरोध प्रदर्शन हुए। ध्यान रहे कि बलूच यकजेहती कमेटी ने जनता की मांगों को लेकर 3 जून को मस्तुंग के दश्त कुम्बैल इलाके में हड़ताल की थी।