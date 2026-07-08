8 जुलाई 2026,

बुधवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

T20 World Cup 2026

Fifa World Cup 2026

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

विदेश

Pakistan: बलूचिस्तान में हवाई बमबारी और ड्रोन हमला, कई घर तबाह, पाकिस्तानी सेना के खिलाफ गुस्सा

Balochistan Drone Strike: पाकिस्तानी सेना ने की हवाई बमबारी और ड्रोन हमलों से बलूचिस्तान के रिहायशी इलाकों को निशाना बनाया है, जिससे नागरिकों की संपत्ति का नुकसान हुआ है। जनता में बहुत आक्रोश है।
2 min read
Google source verification

भारत

image

MI Zahir

Jul 08, 2026

Balochistan Drone Strike News.

बलूचिस्तान में तैनात पाकिस्तानी सेना। ( फाइल फोटो: ANI)

Balochistan Aerial Bombardment and Drone Strike : पाकिस्तानी सेना की हवाई बमबारी और ड्रोन हमलों में बलूचिस्तान के रिहायशी इलाकों को निशाना बनाया गया है, जिसके परिणामस्वरूप नागरिकों की संपत्ति का नुकसान हुआ है। मीडिया रिपोर्ट के अनुसार खुजदार और मस्तंग जैसे जिलों में हुई घटनाओं ने पाकिस्तानी सेना और सरकारी सुरक्षा अभियानों के खिलाफ व्यापक आक्रोश और विरोध प्रदर्शन हुए। ध्यान रहे कि बलूच यकजेहती कमेटी ने जनता की मांगों को लेकर 3 जून को मस्तुंग के दश्त कुम्बैल इलाके में हड़ताल की थी।

यह हमला मोहम्मद इब्राहीम नाम के एक निवासी के घर पर हुआ

मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक यह हमला मोहम्मद इब्राहीम नाम के एक निवासी के घर पर हुआ। संगठन का दावा है कि परिवार के 50 से अधिक पालतू जानवर मारे गए। बीवाईसी ने कहा कि ये जानवर परिवार की आजीविका का मुख्य स्रोत हैं। हमलों में रिहाइशी संपत्तियों को निशाना बनाया गया है, जिनमें महिलाओं और बच्चों सहित नागरिकों की मौत हुई है और कई गंभीर रूप से घायल हुए हैं।

इंटरनेट बंद रहा और कर्फ्यू लगा रहा

खुजदार समेत प्रभावित क्षेत्रों में लंबे समय तक इंटरनेट बंद रहा और कर्फ्यू लगा रहा। कार्यकर्ताओं का कहना है कि संचार पर लगी इन पाबंदियों के कारण बिना किसी सजा के अत्याचार होते रहते हैं और मरने वालों की तादाद की स्वतंत्र रूप से पुष्टि करना संभव नहीं है। रीजन में पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच ड्रोन हमलों में भी तेजी आई है, जिससे सीमावर्ती क्षेत्रों में संपत्ति और नागरिकों को अतिरिक्त नुकसान पहुंचा है।

मानवाधिकारों के हनन पर चिंता जताई

पाकिस्तान मानवाधिकार आयोग जैसे मानवाधिकार संगठनों और बलूच यकजेहती समिति जैसे पैरवी निकायों ने बार-बार चिंता व्यक्त की है। वे आतंकवाद विरोधी अभियानों की आड़ में गैर-न्यायिक हत्याओं, जबरन गायब करने और पैतृक घरों को जानबूझ कर नष्ट करने का हवाला देते हैं। ( इनपुट : ANI)

खबर शेयर करें:

संबंधित विषय:

पाकिस्तान की खबरें

Updated on:

08 Jul 2026 03:41 pm

Published on:

08 Jul 2026 03:41 pm

Hindi News / World / Pakistan: बलूचिस्तान में हवाई बमबारी और ड्रोन हमला, कई घर तबाह, पाकिस्तानी सेना के खिलाफ गुस्सा

बड़ी खबरें

View All

विदेश

ट्रेंडिंग

ईरान युद्ध में साथ नहीं देने पर डोनाल्ड ट्रंप ने स्पेन से तोड़ दिए सारे संबंध, बोले- वे दौड़ते हुए वापस आएंगे

trump
विदेश

Google की टॉप जॉब को कहा अलविदा, दो प्रमोशन के बावजूद लिया ऐसा फैसला, अब सुकून से जी रहीं जिंदगी

Google Employee Story
विदेश

डोनाल्ड ट्रंप का बड़ा ऐलान, ‘ईरान के साथ अब कोई डील नहीं’, ईरानी नेताओं को बताया- बीमार लोग

trump
विदेश

तुर्की को F-35 फाइटर जेट बेचे जाने के फैसले से नाराज हुआ इजराइल, बेंजामिन नेतन्याहू से मिल सकते हैं अमेरिकी रक्षा मंत्री

Israel Lebanon Ceasefire, Benjamin Netanyahu, Israel Katz, Southern Lebanon Attacks, Israel Hezbollah Conflict, Lebanon Ceasefire News, Israel Stops Attacks, Hezbollah News, Southern Lebanon Conflict,
विदेश

40 साल का इंतजार खत्म: पीएम मोदी के न्यूजीलैंड दौरे से लाखों NRIs में खुशी,जानिए कैसा रहेगा FTA

PM Modi New Zealand Visit News.
विदेश
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.