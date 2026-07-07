Pakistan: बलूचिस्तान में विद्रोहियों का हमला, पुलिस के 9 जवानों की मौत, 5 का अपहरण,15 विद्रोही मार डाले

उन्होंने बताया कि यह हमला सोमवार देर रात जियारत जिले के मांगी इलाके में एक पुलिस चौकी पर हुआ। जियारत जिले के पुलिस अधिकारी अब्दुल कुद्दूस ने बताया कि विद्रोहियों ने चौकी पर गोलीबारी की, जिससे पुलिस बलों के साथ सशस्त्र झड़प हुई। उन्होंने बताया कि हमलावरों ने इलाके से भागने से पहले पांच पुलिसकर्मियों का अपहरण कर लिया था। मारे गए पुलिसकर्मियों के शवों को बाद में जियारत जिला अस्पताल में स्थानांतरित कर दिया गया।