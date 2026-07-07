Pakistan: बलूचिस्तान में विद्रोहियों का हमला, पुलिस के 9 जवानों की मौत, 5 का अपहरण,15 विद्रोही मार डाले

पाकिस्तान में बलूचिस्तान के जियारत जिले में किए गए विद्रोही हमले के घायल पुलिसकर्मियों को ले जाते हुए। ( फोटो: X/ @trtworld)
Pakistan Rebels Attack in Balochistan : पाकिस्तान के दक्षिण-पश्चिमी प्रांत बलूचिस्तान में रात भर चले संघर्ष के दौरान विद्रोहिया के एक सुरक्षा चौकी पर हमले के बाद 9 पाकिस्तानी पुलिसकर्मी मारे गए और पांच अन्य जवानों का अपहरण कर लिया गया। सरकारी प्रवक्ता शाहिद रिंद ने बताया कि इस लड़ाई में कम से कम 15 विद्रोही मारे गए।
पाकिस्तानी मीडिया ने बताया कि पाकिस्तानी तालिबान तहरीक-ए-तालिबान पाकिस्तान और पुलिस के बीच संघर्ष के दौरान ये मौतें हुईं। पुलिस उप आयुक्त अब्दुल कुदूस अचकजई ने बताया कि जियारत जिले में हुए हमले की जिम्मेदारी लेने वाले एक व्यक्ति ने यह जानकारी दी।
उन्होंने बताया कि यह हमला सोमवार देर रात जियारत जिले के मांगी इलाके में एक पुलिस चौकी पर हुआ। जियारत जिले के पुलिस अधिकारी अब्दुल कुद्दूस ने बताया कि विद्रोहियों ने चौकी पर गोलीबारी की, जिससे पुलिस बलों के साथ सशस्त्र झड़प हुई। उन्होंने बताया कि हमलावरों ने इलाके से भागने से पहले पांच पुलिसकर्मियों का अपहरण कर लिया था। मारे गए पुलिसकर्मियों के शवों को बाद में जियारत जिला अस्पताल में स्थानांतरित कर दिया गया।
पाकिस्तानी तालिबान, अफगान तालिबान से एक अलग आंदोलन है और यह इस्लामाबाद में सरकार को उखाड़ फेंकने और अपने स्वयं के इस्लामी शरिया कानून के साथ शासन करने के लिए वर्षों से लड़ रहा है। इस्लामाबाद का कहना है कि इस हिंसक समूह का नेतृत्व और लड़ाके अफगानिस्तान में हैं, इस आरोप को काबुल ने नकार दिया है। इस बीच, पाकिस्तान के गृह मंत्री मोहसिन नकवी ने हमले की निंदा की है।
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