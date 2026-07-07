अयातुल्ला खामेनेई की अंतिम यात्रा के बीच हॉर्मुज में टैंकर पर हमला, ईरान ने डोनाल्ड ट्रंप को दे दिया सीधा संदेश

फिलहाल, इस हमले की जिम्मेदारी किसी ने नहीं ली है। अमेरिका और ईरान ने अब तक इस बारे में खुलकर कुछ नहीं बोला है। बता दें कि चार महीने पहले अमेरिका और ईरान के बीच शुरू हुई जंग अब तक खत्म नहीं हो पाई है, इससे दोनों तरफ भारी नुकसान हुआ है। आखिरकार दोनों एक डील पर सहमत हुए, लेकिन बात नहीं बन पाई।