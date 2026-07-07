7 जुलाई 2026,

मंगलवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

T20 World Cup 2026

Fifa World Cup 2026

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

विदेश

अयातुल्ला खामेनेई की अंतिम यात्रा के बीच हॉर्मुज में टैंकर पर हमला, ईरान ने डोनाल्ड ट्रंप को दे दिया सीधा संदेश

Strait Of Hormuz News: हॉर्मुज में कतारी टैंकर पर हमला हुआ है, इस बीच ईरान ने डोनाल्ड ट्रंप को साफ चेतावनी दी है। उसने साफ कहा- धमकियां बंद करो तब होगी बातचीत।
2 min read
Google source verification

भारत

image

Mukul Kumar

Jul 07, 2026

Iran stops vessel from entering Strait of Hormuz

हॉर्मुज स्ट्रेट। (फोटो- IANS)

ईरान में पूर्व सुप्रीम लीडर अयातुल्लाह अली खामेनेई की अंतिम यात्रा को लेकर कार्यक्रम जारी है। इस बीच हॉर्मुज में एक कतारी एलएनजी टैंकर पर हमला हुआ है। इस घातक हमले के बाद टैंकर के इंजन रूम में आग लग गई।

इस बीच, ईरान सरकार ने अमेरिका को साफ-साफ कह दिया है कि जब तक राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप अपनी धमकियां बंद नहीं करते, तब तक कोई स्थायी शांति वार्ता नहीं होगी।

लाखों इरानी सड़कों पर

कोम शहर में खामेनेई और उनके परिवार के चार सदस्यों के जनाजे में मंगलवार को सैकड़ों हजार लोग शामिल हुए। लोग झंडे लेकर निकले और खामेनेई को शहीद बताते हुए नारे लगाए। कई जगह 'ट्रंप को मार डालो' वाले बैनर भी दिखे। सोमवार को तेहरान में भी इसी तरह का विशाल जुलूस निकला।

लोग कह रहे हैं कि खामेनेई की शहादत का बदला जरूर लिया जाएगा। उधर, ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराकची ने लिखा कि लाखों गर्वित ईरानी एकजुट होकर अपने लीडर को श्रद्धांजलि दे रहे हैं। उनकी सेना और लोग किसी भी धमकी से नहीं डरते।

ट्रंप का सख्त रुख

ट्रंप ने सोमवार को कहा- या तो डील हो जाएगी या हम काम पूरा कर देंगे। यह मुश्किल नहीं है। उन्होंने कहा कि ईरान के पुल एक घंटे में गिराए जा सकते हैं और ऊर्जा आपूर्ति बंद की जा सकती है। लेकिन उन्होंने यह भी कहा कि वे 91 मिलियन लोगों को प्रभावित नहीं करना चाहते, इसलिए डील पसंद करेंगे।

हॉर्मुज में नया हमला

ब्रिटेन की यूकेएमटीओ ने बताया कि ओमान तट से 14 किलोमीटर दूर एक टैंकर पर प्रोजेक्टाइल से हमला हुआ। रॉयटर्स के सूत्रों ने कहा कि यह कतारी लिक्विफाइड नेचुरल गैस टैंकर था। क्रू सुरक्षित है लेकिन जहाज में धुआं और आग फैल गई। कुछ रिपोर्ट्स में दो जहाजों पर हमले की बात भी कही गई।

फिलहाल, इस हमले की जिम्मेदारी किसी ने नहीं ली है। अमेरिका और ईरान ने अब तक इस बारे में खुलकर कुछ नहीं बोला है। बता दें कि चार महीने पहले अमेरिका और ईरान के बीच शुरू हुई जंग अब तक खत्म नहीं हो पाई है, इससे दोनों तरफ भारी नुकसान हुआ है। आखिरकार दोनों एक डील पर सहमत हुए, लेकिन बात नहीं बन पाई।

भारत की अर्थव्यवस्था पर डोनाल्ड ट्रंप का यू-टर्न, तारीफ करते हुए बोले – ‘7-8% की रफ्तार से आगे बढ़ रहा देश’

ये भी पढ़ें
Donald Trump

खबर शेयर करें:

संबंधित विषय:

US Israel Iran War

Updated on:

07 Jul 2026 04:23 pm

Published on:

07 Jul 2026 04:23 pm

Hindi News / World / अयातुल्ला खामेनेई की अंतिम यात्रा के बीच हॉर्मुज में टैंकर पर हमला, ईरान ने डोनाल्ड ट्रंप को दे दिया सीधा संदेश

बड़ी खबरें

View All

विदेश

ट्रेंडिंग

US Israel Iran War

Pakistan: बलूचिस्तान में विद्रोहियों का हमला, पुलिस के 9 जवानों की मौत, 5 का अपहरण,15 विद्रोही मार डाले

Rebels Attack News.
विदेश

NATO: ट्रंप के दबाव के बीच नाटो शिखर सम्मेलन कितना अहम, क्या भारत को भी इसमें शामिल होना चाहिए

NATO Summit News.
विदेश

Blast Near Macron Hotel: फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रों के होटल के पास सीरियल ब्लास्ट

France President Emmanuel Macron
विदेश

Tribute Khamenei: ‘पाखंड कर रहा पाकिस्तान, अमेरिका से दोस्ती का दिखावा और तेहरान में खामेनेई को श्रद्धांजलि ?,’अमेरिकी सीनेटर का बयान

Khamenei Tribute News.

Pm Modi Indonesia visit: ऑपरेशन सिंदूर में इस्तेमाल ‘अस्त्र’ मिसाइल खरीदेगा इंडोनेशिया

PM Modi meets Indonesia President Prabowo Subianto in Jakarta.
विदेश
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.